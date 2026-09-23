Quang Lé frjáls sinna ferða

Quang Lé er í fyrsta sinn í tvö og hálft ár frjáls sinna ferða eftir að lögregla ákvað að fara ekki fram á framlengt farbann yfir honum. Hann er grunaður um mansal, peningaþvætti og skipulagða glæpastarfsemi.
Sveinn Andri Sveinsson, verjandi Quang Lé, staðfestir í samtali við Vísi að farbannið hafi ekki verið framlengt síðan það rann út 1. september, en mbl.is greindi fyrst frá.
Hann hefur verið í farbanni í tvö og hálft ár; sætti fyrst gæsluvarðhaldi í rúma þrjá mánuði frá mars 2024 og hafði síðan þá sætt farbanni.
Þó að hann sé frjáls ferða sinna er Quang enn á Íslandi, að sögn Sveins.
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Mál Quang Lé
Sveinn kveðst ekki vita hvers vegna ekki var farið fram á frekara varðhald. „Þetta var víst gjörsamlega bráðnauðsynlegt í tvö ár og allt í einu ekki lengur,“ segir Sveinn.
E. Agnes Eide Kristínardóttir, yfirlögregluþjónn rannsóknarsviðs Lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu, vildi ekki tjá sig um það hvers vegna ekki var farið fram á frekara farbann.
„Það bara var ekki farið í lengra frambann eins og stendur,“ sagði hún
Lögregluþjónninn segir að rannsókn sé ekki lokið enda sé hún umfangsmikil; brotaþolar séu margir og ræða þurfi við flesta þeirra með aðstoð túlks þar sem margir þeirra eru frá Víetnam.
Lögregluna grunar að um sé að ræða skipulagða brotastarfsemi sem hafi staðið yfir um margra ára skeið og teygt anga sína yfir landamæri. Quang Le er grunaður um að hafa staðið að mansali, skjalafalsi og peningaþvætti sem og ólöglegri sölu dvalarleyfa og brotum á lögum um atvinnuréttindi útlendinga.