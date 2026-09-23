Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Agnar Már Másson skrifar 23. september 2026 19:30 Joost Klein vakti mikla lukku sem fulltrúi Hollendinga í Eurovision í Svíðþjóð 2024. getty Hollendingar snúa aftur í Eurovision árið 2027 eftir að hafa sniðgengið síðustu keppni vegna þátttöku Ísraela. Írska ríkisútvarpið heldur sniðgöngu sinni áfram en Rúv hefur enn ekki ákveðið hvort Íslendingar muni taka þátt. NPO, hollenska ríkissjónvarpið, staðfesti þátttöku sína í tilkynningu í dag þrátt fyrir að sjónvarpsstöðin AVROTROS, sem heyrir undir NPO og hefur séð um framlag Hollendinga í Eurovision undanfarin ár, hefði neitað að taka þátt í keppninni í ár. AVROTROS ákvað að draga Holland úr keppninni árið 2026 eftir að Samband evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) leyfði Ísrael að keppa. Sjónvarpsstöðin ákvað einnig að sniðganga keppnina í ár, sem til stendur að halda í Búrgas í Búlgaríu, og sagði að þær breytingar sem sambandið hefði innleitt dygðu ekki til að keppnin héldi „sjálfstæðu og hlutlausu eðli“ sínu. Sjá meira: Eurovision Því fól AVROTROS ríkissjónvarpinu ábyrgð á þátttöku Hollendinga en NPO hefur nú ákveðið að taka samt þátt í keppninni eftir að hafa átt í samræðum við fulltrúa EBU. NPO skrifar í tilkynningu að EBU hafi tekið mikilvæg skref hvað varðar reglur söngvakeppninnar. Jet de Ranitz, stjórnarformaður NPO, segir í tilkynningu að hún skilji að þátttakan kunni að vekja blendnar tilfinningar meðal Hollendinga en að stofnunin hafi óskað sérstaklega eftir því við EBU að sambandið geri „sameiningareðli keppninnar aftur að miðpunkti viðburðarins, í ljósi tíma ólgu í alþjóðastjórnmálum, stríðs og pólitískrar sundrungar“. Írar mæta ekki og Spánverjar efins Rúv hefur enn ekki tekið ákvörðun um þátttöku Íslands í ár og sagði stjórnarformaðurinn við Vísi fyrr í mánuðinum að ákvörðun þess efnis yrði líklegast ekki tekin fyrr en í desember. Írska ríkissjónvarpið, RTÉ, hefur staðfest að Írland muni ekki taka þátt í Eurovision í ár og að þau muni heldur ekki sýna keppnina á sjónvarpsstöð sinni. Spánverjar eiga einnig eftir að taka ákvörðun en þar hefur útvarpsstjórinn José Pablo López þó lagt til að Spánn haldi sig frá keppni, að því er Euronews greina frá. Belgíska ríkissjónvarpið tilkynnti í dag að það myndi taka þátt í keppninni. Litháíska ríkissjónvarpið gerði slíkt hið sama í gær. Eurovision Ísrael Holland Átök í Ísrael og Palestínu Palestína Ríkisútvarpið Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fleiri fréttir Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Náttúrupassi kosti 4.500 krónur en bílastæðagjöld falli niður Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Drengurinn er fundinn Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Sjá meira