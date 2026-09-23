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Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu

Agnar Már Másson skrifar
Joost Klein vakti mikla lukku sem fulltrúi Hollendinga í Eurovision í Svíðþjóð 2024.
Joost Klein vakti mikla lukku sem fulltrúi Hollendinga í Eurovision í Svíðþjóð 2024. getty

Hollendingar snúa aftur í Eurovision árið 2027 eftir að hafa sniðgengið síðustu keppni vegna þátttöku Ísraela. Írska ríkisútvarpið heldur sniðgöngu sinni áfram en Rúv hefur enn ekki ákveðið hvort Íslendingar muni taka þátt.

NPO, hollenska ríkissjónvarpið, staðfesti þátttöku sína í tilkynningu í dag þrátt fyrir að sjónvarpsstöðin AVROTROS, sem heyrir undir NPO og hefur séð um framlag Hollendinga í Eurovision undanfarin ár, hefði neitað að taka þátt í keppninni í ár. 

AVROTROS ákvað að draga Holland úr keppninni árið 2026 eftir að Samband evrópskra sjónvarpsstöðva (EBU) leyfði Ísrael að keppa. 

Sjónvarpsstöðin ákvað einnig að sniðganga keppnina í ár, sem til stendur að halda í Búrgas í Búlgaríu, og sagði að þær breytingar sem sambandið hefði innleitt dygðu ekki til að keppnin héldi „sjálfstæðu og hlutlausu eðli“ sínu.

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Því fól AVROTROS ríkissjónvarpinu ábyrgð á þátttöku Hollendinga en NPO hefur nú ákveðið að taka samt þátt í keppninni eftir að hafa átt í samræðum við fulltrúa EBU.

NPO skrifar í tilkynningu að EBU hafi tekið mikilvæg skref hvað varðar reglur söngvakeppninnar. 

Jet de Ranitz, stjórnarformaður NPO, segir í tilkynningu að hún skilji að þátttakan kunni að vekja blendnar tilfinningar meðal Hollendinga en að stofnunin hafi óskað sérstaklega eftir því við EBU að sambandið geri „sameiningareðli keppninnar aftur að miðpunkti viðburðarins, í ljósi tíma ólgu í alþjóðastjórnmálum, stríðs og pólitískrar sundrungar“.

Írar mæta ekki og Spánverjar efins

Rúv hefur enn ekki tekið ákvörðun um þátttöku Íslands í ár og sagði stjórnarformaðurinn við Vísi fyrr í mánuðinum að ákvörðun þess efnis yrði líklegast ekki tekin fyrr en í desember.

Írska ríkissjónvarpið, RTÉ, hefur staðfest að Írland muni ekki taka þátt í Eurovision í ár og að þau muni heldur ekki sýna keppnina á sjónvarpsstöð sinni. 

Spánverjar eiga einnig eftir að taka ákvörðun en þar hefur útvarpsstjórinn José Pablo López þó lagt til að Spánn haldi sig frá keppni, að því er Euronews greina frá.

Belgíska ríkissjónvarpið tilkynnti í dag að það myndi taka þátt í keppninni. Litháíska ríkissjónvarpið gerði slíkt hið sama í gær.

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