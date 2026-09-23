Innlent

Skamm­líft verk­fall og um­fangs­mikið fíkni­efna­mál

Árni Sæberg skrifar
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf.
Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir

Flugvirkjafélag Íslands og Icelandair hafa komist að samkomulagi um aflýsa verkfallsaðgerðum flugvirkja félagsins sem hófust á miðnætti. Þetta er gert í því skyni að forða frekara tjóni fyrir fyrirtækið. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12.

Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók á annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær. Sex voru leiddir fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir sex eru allir íslenskir.

Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti funduðu í New York í gær í tengslum við allsherjarþing Sameinuðu Þjóðanna. Þar bað Selenskí Trump um vetrarpakka af hernaðaraðstoð og sérstaklega um flugskeyti í Patriot-loftvarnakerfi til að verjast skotflaugaárásum Rússa. 

Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri útilokar ekki frekari vaxtahækkanir ef nýir kjarasamningar fela í sér meiri launahækkanir. Hann segir hagkerfið kólna og atvinnuleysi aukast. Miklar launahækkanir ofan í háa vexti gætu komið í veg fyrir vaxtalækkun og orðið upptaktur að harðri lendingu. Þetta segir hann sama dag og atvinnuleysi mælist 6,8 prósent.

Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar, sem heyra má í spilaranum hér að neðan:

Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 23. september 2026
Hádegisfréttir Bylgjunnar

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið