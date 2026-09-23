Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Árni Sæberg skrifar 23. september 2026 11:50 Hádegisfréttir verða sagðar á slaginu tólf. vísir Flugvirkjafélag Íslands og Icelandair hafa komist að samkomulagi um aflýsa verkfallsaðgerðum flugvirkja félagsins sem hófust á miðnætti. Þetta er gert í því skyni að forða frekara tjóni fyrir fyrirtækið. Fjallað verður um málið í hádegisfréttum Bylgjunnar á slaginu 12. Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu handtók á annan tug manna í umfangsmiklum aðgerðum í gær. Sex voru leiddir fyrir dómara við Héraðsdóm Reykjavíkur í gærkvöldi og úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Mennirnir sex eru allir íslenskir. Donald Trump forseti Bandaríkjanna og Vólódímír Selenskí Úkraínuforseti funduðu í New York í gær í tengslum við allsherjarþing Sameinuðu Þjóðanna. Þar bað Selenskí Trump um vetrarpakka af hernaðaraðstoð og sérstaklega um flugskeyti í Patriot-loftvarnakerfi til að verjast skotflaugaárásum Rússa. Ásgeir Jónsson seðlabankastjóri útilokar ekki frekari vaxtahækkanir ef nýir kjarasamningar fela í sér meiri launahækkanir. Hann segir hagkerfið kólna og atvinnuleysi aukast. Miklar launahækkanir ofan í háa vexti gætu komið í veg fyrir vaxtalækkun og orðið upptaktur að harðri lendingu. Þetta segir hann sama dag og atvinnuleysi mælist 6,8 prósent. Þetta og margt fleira í hádegisfréttum Bylgjunnar, sem heyra má í spilaranum hér að neðan: Klippa: Hádegisfréttir Bylgjunnar 23. september 2026 Hádegisfréttir Bylgjunnar Mest lesið Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fleiri fréttir Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Sjá meira