Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur

Lögregla hóf eftirlit með einum ákærðu í Straumsvíkurmálinu svokallaða eftir að hann kom hingað til lands með tvo kafarabúninga og tvær svokallaðar neðansjávarvespur í bíl sínum.
Þetta kemur fram í gæsluvarðhaldsúrskurði Héraðsdóms Reykjaness frá 17. september síðastliðnum. Úrskurður Landsréttar, sem staðfestir úrskurð héraðsdóms, var kveðinn upp daginn eftir en birtur í dag.
Daginn sem maðurinn var úrskurðaður í gæsluvarðhald til 14. október næstkomandi var ákæra gefin út á hendur honum, auk átta annarra. Mennirnir eru ýmist ákærðir fyrir innflutning á 106 kílóum kókaíns með súrálsskipi, hlutdeild í því broti eða tilraun til fíkniefnalagabrots, með því að taka á móti efnunum.
Í úrskurðinum segir að Héraðssaksóknari lýsi atvikum málsins sem svo að lögregla hafi haft til rannsóknar stórfellt fíkniefnabrot mannsins og samverkamanna hans. Í byrjun sumars hafi hann komið til landsins með [afmáð en ætla má að um ferjuna Norrænu sé að ræða]. Í bíl hans hafi verið tvö sett af köfunargöllum og búnaði ásamt tveimur neðansjávarvespum.
„Grunaði lögreglu að búnaðurinn yrði notaður til að nálgast fíkniefnasendingu þar sem fikniefni eru falin í sjókistum eða utanáliggjandi hirslum á skipum. Hóf lögregla eftirlit með aðilanum. Einhverju síðar komu erlendir sakborningar málsins til landsins. Lögregla fylgdist með er þeir skipulögðu, undirbjuggu og sóttu hin haldlögðu efni. Í kjölfarið var hluti af hinum haldlögðu efnum afhentur öðrum sakborningum málsins. Af rannsóknargögnum málsins verður ráðið að varnaraðili hafi átt þátt í stórfelldu fíkniefnalagabroti.“
Þá segir að skýrsla hafi verið tekin af manninum þann 26. júní síðastliðinn. Hann hafi sagst ekkert vita um nein fíkniefni og vilja bíða og sjá sannanir gegn sér.
„Kvaðst hann hafa blandast með röngu fólki og farið á rangan stað með röngu fólki. Kvað hann [afmáð] hafa verið að vinna með sér. Aðspurður hvers vegna hann hafi komið með honum að kafa kvað hann þá hafa komið eins og ferðamenn en kvaðst ekki þekkja hann persónulega.“
Aftur hafi verið tekin skýrsla af manninum þann 5. júlí síðastliðinn. Hann hafi þá neitað að tjá sig varðandi atriði sem tengdust smyglinu og hlutverkum annarra sakborninga í umræddu smygli.