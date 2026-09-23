Verkfallsaðgerðir flugvirkja höfðu áhrif á um sex þúsund manns að sögn Boga Nils Bogasonar, forstjóra Icelandair. Hann biður farþega afsökunar og segist létt yfir því að verkfalli hafi verið aflýst. Grafalvarlegt ástand skapist þegar flugtengingar við landið rofni að miklu leyti.
Öllum flugferðum Icelandair var aflýst eftir að verkfall flugvirkja hófst á miðnætti. Verkfallið var hins vegar blásið af um hádegisbilið og er áætlunarflug félagsins hafið á ný. Fyrstu vélarnar fóru frá Keflavík og Reykjavík síðdegis í dag.
Bogi segir tjónið sem hlaust af verkfallinu ekki liggja fyrir. Félagið hafði áður boðið farþegum sem áttu bókaðar ferðir í dag og á morgun að breyta flugmiðum sínum og Bogi býst ekki við því að það taki langan tíma að vinda ofan af ástandinu.
„Reyndar vorum við að sameina tvö flug til Norður-Ameríku en annað er á áætlun eins og staðan er núna,“ segir Bogi. Ferðirnar voru sameinaðar vegna þess að farþegar komu ekki frá Evrópu í morgun sökum aðgerðanna. Færri voru á ferðinni og farþegar rúmuðust í einni vél.
Hann segir aðgerðirnar hafa haft áhrif á um sex þúsund farþega. „Við biðjum þá afsökunar og á sama tíma vil ég þakka okkar starfsfólki fyrir frábæra vinnu síðasta sólarhringinn,“ segir Bogi.
Það stóð til að setja lög á verkfallið. Ríkisstjórnin afgreiddi slíkt frumvarp frá sér í morgun. Hvað fannst þér um það?
„Ég veit ekki hvað skal segja. Þetta er auðvitað grafalvarlegt ástand sem skapast þegar að flugtengingar næstum því rofna við landið. Við sinnum þessu hlutverki að tengja Ísland við umheiminn og áhrifin af svona verkfalli ná langt út fyrir veggi okkar fyrirtækis,“ segir Bogi.
Samkvæmt yfirlýsingu Flugvirkjafélgs Íslands og Icelandair munu samningsaðilar nýta næstu fjórar vikur til viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðuáætlun ríkissáttasemjara. Boga segist fara bjartsýnn inn í verkefnið, sem verði þó krefjandi.
„Það eru mismunandi hugmyndir á borðinu frá sitt hvorum aðilanum en verkefnið snýst um að samræma sjónarmið og koma okkur á sömu blaðsíðu um bæði stöðu félagsins og umhverfið sem við erum að starfa í. Launahækkanir verið mjög miklar hérna á Íslandi síðustu ár og langt umfram það sem við sjáum í okkar samkeppnislöndum og hjá okkar samkeppnisfélögum. Stærsti hluti okkar tekna er að langmestu leyti að koma erlendis frá og við erum að keppa um þessar tekjur við félög sem eru í allt öðru umhverfi og það er krefjandi verkefni að koma samningum saman í slíku umhverfi. En verkefnið fer ekkert frá okkur og við þurfum að koma okkur á sömu blaðsíðu.“