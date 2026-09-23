„Ekið á hjólreiðamann í hverfi 101. Áverkar á hálsi og baki. Reiðhjól í lagi.“
Þetta segir í dagbók lögreglunnar á höfuðborgarsvæðinu þar sem greint er frá helstu verkefnum frá klukkan 5 til 17 í dag. Málinu er ekki lýst frekar.
Einnig er greint frá skemmdarverki sem mun hafa verið unnið á bifreið í hverfi 103 en tekið er fram að upptökur séu til af atvikinu. Þá segir að ökumaður hafi verið kærður fyrir að aka gegn einstefnu í hverfi 108.
Þá er greint frá því að ökumaður á leið í leikskóla hafi verið kærður fyrir að hafa ekki viðeigandi öryggisbúnað í bifreið sinni fyrir börn sín. Annar ökumaður á leið í leikskóla var einnig kærður fyrir að nota ekki öryggisbelti né að hafa viðeigandi búnað fyrir barn sitt. Hverfi er ekki tilgreint.
Þá var einn kærður fyrir að borða vörur inni í verslun án þess að borga fyrir.