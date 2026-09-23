Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Lovísa Arnardóttir skrifar 23. september 2026 10:03 Eftirför lögreglu hófst á Reykjanesbraut og endaði í Reykjanesbæ. Vísir/Vilhelm Lögreglumenn við hraðamælingar á Reykjanesbraut enduðu í eftirför í morgun eftir að hafa stöðvað ökumann vegna þess að hann ók langt yfir hámarkshraða. Í tilkynningu segir að eftir að lögregla stöðvaði manninn hafi komið í ljós að hann væri ekki með ökuréttindi en í tilkynningu segir að á meðan „þessum afskiptum“ stendur hafi hann farið af vettvangi. Lögregla hafi þá hafið eftirför en ökumaðurinn ekki sinnt stöðvunarskyldu auk þess sem hann sýndi ekki varúð, ók yfir leyfilegum hámarkshraða og á móti akstursstefnu. Hann hafi síðar stöðvað bílinn í Reykjanesbæ vegna bilunar og þá verið handtekinn. Hann bíður nú þess að vera yfirheyrður vegna málsins. Veistu meira um eftirförina, hvar á Reykjanesbraut hún átti sér stað og/eða ertu með myndefni af henni? Þú getur sent okkur fréttaskot hér . Reykjanesbær Lögreglumál Vogar Mest lesið Setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Verkfall flugvirkja hafið Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Innlent Hvannadalshnjúkur lækkar Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent Fleiri fréttir Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Setja lög á verkfall flugvirkja Verkfall flugvirkja hafið „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Sjá meira