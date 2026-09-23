Innlent

Ók allt of hratt og á móti um­ferð í eftir­för lög­reglu

Lovísa Arnardóttir skrifar
Eftirför lögreglu hófst á Reykjanesbraut og endaði í Reykjanesbæ.
Eftirför lögreglu hófst á Reykjanesbraut og endaði í Reykjanesbæ. Vísir/Vilhelm

Lögreglumenn við hraðamælingar á Reykjanesbraut enduðu í eftirför í morgun eftir að hafa stöðvað ökumann vegna þess að hann ók langt yfir hámarkshraða.

Í tilkynningu segir að eftir að lögregla stöðvaði manninn hafi komið í ljós að hann væri ekki með ökuréttindi en í tilkynningu segir að á meðan „þessum afskiptum“ stendur hafi hann farið af vettvangi.

Lögregla hafi þá hafið eftirför en ökumaðurinn ekki sinnt stöðvunarskyldu auk þess sem hann sýndi ekki varúð, ók yfir leyfilegum hámarkshraða og á móti akstursstefnu.

Hann hafi síðar stöðvað bílinn í Reykjanesbæ vegna bilunar og þá verið handtekinn. Hann bíður nú þess að vera yfirheyrður vegna málsins.

Veistu meira um eftirförina, hvar á Reykjanesbraut hún átti sér stað og/eða ertu með myndefni af henni? Þú getur sent okkur fréttaskot hér .

Reykjanesbær Lögreglumál Vogar

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