Innlent

Bein út­sending: Heim­koman ekki eins auð­veld fyrir alla

Samúel Karl Ólason skrifar
Í tilkynningu um málþingið segir að fátt sé betra en að koma heim eftir amstur dagsins en heimkoman sé því miður ekki jafn auðveld fyrir alla. Stundum sé hún ómöguleg.
Í tilkynningu um málþingið segir að fátt sé betra en að koma heim eftir amstur dagsins en heimkoman sé því miður ekki jafn auðveld fyrir alla. Stundum sé hún ómöguleg. Getty

Húsnæðis- og aðgengishópur ÖBÍ réttindasamtaka halda í dag málþing um fjölbreytt aðgengi fatlaðs fólks að húsnæði í dag. Þar munu heyrast frásagnir fatlaðs fólks úr ólíkum áttum af rýrur húsnæðisframboði, ósveigjanlegu kerfi, aðgengishindrunum og skorti á stuðningi til viðeigandi aðlögunar.

Í tilkynningu um málþingið segir að fátt sé betra en að koma heim eftir amstur dagsins en heimkoman sé því miður ekki jafn auðveld fyrir alla. Stundum sé hún ómöguleg.

Málþingið ber titilinn: „Ég er kominn heim – fjölbreytt aðgengi fatlaðs fólks að húsnæði“.

Það fer fram á Hilton Nordica á Suðurlandsbraut í dag og hefst klukkan tvö. Því á að ljúka klukkan fjögur.

Áhugasamir geta horft á málþingið í spilaranum hér að neðan.

Erindi málþings:

  • Aðlögun húsnæðis og opinberir sjóðir
  • Félagslegt leiguhúsnæði sveitarfélaganna – Viðmið kerfisins og aðgengi
  • Fatlað fólk og eigið húsnæði – Aðgengi að lánum og sóknarfæri til úrbóta
  • Gömul hús og nýbyggingar – Vandamál fortíðar eða framtíðar?
  • Hlé (15 mínútur)
  • Pallborðsumræður
Málefni fatlaðs fólks

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