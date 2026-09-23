Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Samúel Karl Ólason skrifar 23. september 2026 13:01 Í tilkynningu um málþingið segir að fátt sé betra en að koma heim eftir amstur dagsins en heimkoman sé því miður ekki jafn auðveld fyrir alla. Stundum sé hún ómöguleg. Getty Húsnæðis- og aðgengishópur ÖBÍ réttindasamtaka halda í dag málþing um fjölbreytt aðgengi fatlaðs fólks að húsnæði í dag. Þar munu heyrast frásagnir fatlaðs fólks úr ólíkum áttum af rýrur húsnæðisframboði, ósveigjanlegu kerfi, aðgengishindrunum og skorti á stuðningi til viðeigandi aðlögunar. Í tilkynningu um málþingið segir að fátt sé betra en að koma heim eftir amstur dagsins en heimkoman sé því miður ekki jafn auðveld fyrir alla. Stundum sé hún ómöguleg. Málþingið ber titilinn: „Ég er kominn heim – fjölbreytt aðgengi fatlaðs fólks að húsnæði“. Það fer fram á Hilton Nordica á Suðurlandsbraut í dag og hefst klukkan tvö. Því á að ljúka klukkan fjögur. Áhugasamir geta horft á málþingið í spilaranum hér að neðan. Erindi málþings: Aðlögun húsnæðis og opinberir sjóðir Félagslegt leiguhúsnæði sveitarfélaganna – Viðmið kerfisins og aðgengi Fatlað fólk og eigið húsnæði – Aðgengi að lánum og sóknarfæri til úrbóta Gömul hús og nýbyggingar – Vandamál fortíðar eða framtíðar? Hlé (15 mínútur) Pallborðsumræður Málefni fatlaðs fólks Mest lesið Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Fleiri fréttir Náttúrupassi kosti 4.500 krónur en bílastæðagjöld falli niður Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Drengurinn er fundinn Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Sjá meira