Utanríkisráðherra segir að ekkert hafi verið á ákveðið á fundi utanríkismálanefndar, sem boðað var til í morgun. Til umræðu var hvort draga ætti umsókn Íslands að Evrópusambandinu formlega til baka og bókun 35. Formaður Miðflokksins segir að það væri með ólíkindum ef bókunin yrði keyrð í gegnum þingið í kjölfar afgerandi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um helgina.
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra boðaði til fundar utanríkismálanefndar til þess að fara yfir stöðu mála eftir að þjóðin hafnaði áframhaldandi aðildarviðræðum við Evrópusambandið.
Berghildur Erla Bernharðsdóttir fréttamaður ræddi við hana að fundi loknum.
„Fyrst vil ég segja, varðandi fundinn núna, að þetta var ekki undur þar sem ákvarðanir voru teknar. Þetta voru samræður og upplýsingar sem að ég var að miðla til þingmanna,“ segir hún.
Þá segir hún varðandi bókun 35 að það sé alveg ljóst að hún muni leggja hana fram strax í haust.
„Ég tel að það hljóti að vera samhljómur í því að samþykkja hana. Við erum að gera það á okkar forsendum. Nú ef þetta fer einhverja aðra leið þá eru það aðrir sem taka ákvarðanir fyrir okkur í þessu máli og miðað við það sem var sagt fyrir þjóðaratkvæðagreiðsluna, þá vona ég að menn hafi nú verið að tala satt, að vilja raunverulega standa með EES-samningnum.“
Berghildur Erla ræddi einnig við Sigmund Davíð Gunnlaugsson, formann Miðflokksins, að fundi loknum. Hann var á öndverðum meiði.
„Það væri náttúrulega með stökustu ólíkindum ef ráðherrann ætlar að láta verða af því. Ef viðbrögðin við þessari skýru niðurstöðu, og hún er skýr, mjög skýr, í því ljósi að menn vildu ekki einu sinni fara í viðræður um að gefa eftir af fullveldinu, ef viðbrögð stjórnarinnar við því eru þau að leggja það til að ESB-reglur og -lög verði æðri íslenskum lögum, það væru fráleit viðbrögð við þessari niðurstöðu.“
Er það ekki svo að EES-samningurinn geri kröfur um það að bókun 35 verði tekin upp hér?
„Ég myndi segja þvert á móti, vegna þess að þegar samningurinn var samþykktur á sínum tíma þá var gengið frá bókun 35 með þeim hætti sem nú er, við getum kallað þetta undantekningu, undanþágu eða hvað menn vilja, en það var gert vegna þess að ella hefði ekki verið stuðningur við málið hér á þingi. Og ella hefði það ekki farið í gegn. Þess vegna var fundin þessi leið og hún verður að halda.“
Spurður að því hvort hann óttist að Evrópusambandið segði hreinlega upp EES-samningnum ef ekkert yrði af innleiðingu bókunar 35 segir Sigmundur Davíð að ekki sé hægt að lifa í stöðugum ótta við ESB og EES-samninginn.
EES-samningurinn hafi verið gerður á milli ólíkra aðila og eigi að þjóna hagsmunum þeirra allra. Verði Íslendingar hræddir við hann hætti hann að virka og hætti að þjóna hagsmunum okkar.
Þurfum við ekki að virða hann? Ertu alveg sannfærður um að það sé ekki hluti af þeim samningi að taka upp bókun 35?
„Ég er alveg sannfærður um að það var hluti af þeim samningi að taka upp bókunina með þeim hætti sem gert var, því það var ekki tilviljun, þetta voru ekki mistök. Þegar samningurinn var samþykktur þá var bókun 35 afgreidd gagnvart Íslandi með þessum sérstaka hætti og það var forsenda þess að við fórum inn í hann.“
Hvað ertu með á bak við þig í þessari túlkun?
„Staðreyndir frá upphafi, frá því að málið var afgreitt hér á Alþingi, frá allri þeirri vinnu sem fór í að gera þennan samning og síðan að staðfesta hann hérna á þingi.“