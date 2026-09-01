Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins segir Sjálfstæðisflokkinn, Miðflokk og Framsóknarflokk ætla að leggja fram þingsályktunartillögu þegar þing kemur saman eftir helgi um að draga umsókn Íslands í Evrópusambandið formlega til baka dragi ríkisstjórnin umsóknina ekki til baka. Rætt var við Guðrúnu um málið í kvöldfréttum Sýnar í gær.
Þar sagði Guðrún að þó svo að umsókninni hefði verið haldið opinni í gegnum ríkisstjórnartíð Sjálfstæðisflokksins síðustu ár þá sé breytt staða í dag nú þegar þjóðin hefur sagt sína skoðun á málinu. Þjóðaratkvæðagreiðsla fór fram um helgina um áframhaldandi viðræður og höfnuðu tæp 53 prósent því.
Enn er óljóst hvað ríkisstjórnin hyggst fyrir með umsókn Íslands um aðild að Evrópusambandinu. Utanríkisráðherra sagði í gær eðlilegt að málið yrði rætt áfram í utanríkismálanefnd og forsætisráðherra að skoða þyrfti hvernig eðlilegast væri að loka ferlinu.
„Það var mjög ánægjulegt að sjá og heyra í Silfrinu í gær að allir formenn stjórnmálaflokka á Íslandi virða þessa niðurstöðu,“ sagði Guðrún í kvöldfréttunum og að formenn ríkisstjórnarflokkanna hefðu einnig tekið undir það.
„Ég tel að ef þær ætla að vera sannar í því þá sé einboðið að þessi umsókn verði dregin til baka. Vilji þjóðarinnar er skýr, þjóðin var kölluð að borðinu til að segja sitt á málinu, þjóðin er búin að því og þá finnst mér liggja í hlutarins eðli að við eigum ekki virka umsókn í bandalag sem þjóðin er búin að hafna núna, inni í einhverri framtíð.“
Guðrún segir Þorgerði Katrínu ekki hafa verið skýra á fundi utanríkismálanefndar í gær um þetta mál og hvort að umsóknin yrði dregin til baka. Ætli ríkisstjórnin ekki að gera það muni formenn stjórnarandstöðu leggja til að það verði gert.
Guðrún var spurð út í það í kvöldfréttunum hvers vegna Sjálfstæðisflokkurinn hefði ekki dregið þessa umsókn til baka fyrr, flokkurinn hafi nærri sleitulaust frá því að viðræðurnar hófust og þeim lauk 2013 verið í ríkisstjórn.
Guðrún sagði nú búið að spyrja þjóðina. Það hafi verið álitaefni hvort umsóknin hafi verið dregin til baka eða ekki en Evrópusambandið hafi sjálft skorið úr um það í aðdraganda þjóðaratkvæðagreiðslunnar og gefið út að umsóknin væri enn opin.
„Það eru auðvitað stóru tíðindin, þjóðin hefur sagt sitt álit, og þess vegna endurtek ég þá mér finnst eðlilegt að þessi umsókn verði með formlegum hætti dregin til baka.“
„Það eru auðvitað stóru tíðindin, þjóðin hefur sagt sitt álit, og þess vegna endurtek ég þá mér finnst eðlilegt að þessi umsókn verði með formlegum hætti dregin til baka.“
Guðrún telur Sjálfstæðisflokkinn ekki hafa sofið á verðinum. Einhverjir vilji meina að umsóknin hafi verið dregin til baka en umsóknin hafi svo reynst enn virk og henni þyki óeðlilegt að vera með virka umsókn í bandalag sem meirihluti þjóðar hefur ekki áhuga á.
Guðrún telur þetta ekki vonlausa baráttu, heldur eðlilegan farveg málsins.
„Við höfum talað um þetta mál í nokkuð mörg ár, og nú finnst mér einboðið að það sé rekinn lokahnykkur og það hlýtur að vera með þessari aðgerð.“
Þýski utanríkisráðherrann Johann Wadepuhl segist harma það að Íslendingar hafi hafnað í atkvæðagreiðslu að hefja á ný aðildarviðræður við Evrópusambandið. Hann telur þetta til marks um að Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi.
Utanríkisráðherra segir að ekkert hafi verið á ákveðið á fundi utanríkismálanefndar, sem boðað var til í morgun. Til umræðu var hvort draga ætti umsókn Íslands að Evrópusambandinu formlega til baka og bókun 35. Formaður Miðflokksins segir að það væri með ólíkindum ef bókunin yrði keyrð í gegnum þingið í kjölfar afgerandi niðurstöðu þjóðaratkvæðagreiðslunnar um helgina.
Formaður Sjálfstæðisflokksins segir Valkyrjur hafa tapað kosningunum sem fram fóru í gær, þær séu ekki með nokkru móti sigurvegarar. Hún segir kosningabaráttu SJÁ hafa verið á skjön við það sem forsætisráðherra hefur áður sagt í þinginu. Sú síðarnefnda biðlar til stjórnarandstöðunnar að sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr um hvað málið snúist.