Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Sunna Sæmundsdóttir skrifar 23. september 2026 12:05 Eyjólfur Ármansson, innviðaráðherra. vísir/vilhelm „Ég er mjög ánægður og stoltur af samningsaðilum að hafa komist að þessari niðurstöðu,“ segir Eyjólfur Ármannsson, innviðaráðherra, um samkomulag Flugvirkjafélag Íslands við Icelandair um að aflýsa verkfallsaðgerðum sem hófust í nótt. Til stóð að setja lög á verkfallið en hann segir ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta. Ríkisstjórnin kom saman í morgun og afgreiddi frumvarp um að stöðva verkfallsaðgerðir flugvirkja með lagasetningu. Til stóð að leggja málið fram á Alþingi í dag. Af því verður ekki þar sem flugvirkjar ákváðu í morgun að aflýsa verkfallinu. „Ég var að vonast til þess að þessi niðurstaða yrði í ljós í gær eða gærkvöldi, en svo varð ekki. Ég vona að þetta viti á gott um framtíðina en fyrir mér er það algjört neyðarúrræði að ríkisvaldið sé að koma kjarasamningum með þeim hætti að vera að leggja fram frumvarp og setja lög á kjaradeilur. Það er líka til lausn sem er samningsbundinn gerðardómur sem ég tel að eigi að vera framtíðarlausn í svona málum,“ segir Eyjólfur. Hann segir að til hafi staðið að setja lög á verkfallið vegna þjóðhagslegra hagsmuna. Icelandair standi fyrir yfir helmingi millilandaflugs til landsins og innanlandsflugi auk þess sem útflutningur með flugi hafi verið undir. Samkvæmt yfirlýsingu Icelandair og Flugvirkjafélags Íslands munu samningsaðilar nýta næstu fjórar vikur til viðræðna samkvæmt verkstýrðri viðræðuáætlun ríkissáttasemjara. Öllum flugferðum Icelandair eftir miðnætti var aflýst vegna verkfallsaðgerða flugvirkja. Flugferðir félagsins síðdegis eru á áætlun eftir að verkfalli var aflýst.vísir/Anton Aðspurður hvort hann sé reiðubúinn að grípa aftur til aðgerða gangi viðræður ekki eftir segist Eyjólfur ekkert geta sagt til um það. „Þeir ætla að halda áfram að vinna af heilindum og opnum huga að ná samkomulagi með framtíðarhagsmuni starfsfólks og rekstur Icelandair í huga. Og það er gríðarlega mikilvægt og ég vonast til að þetta fari ekki allt í hnút, að það þurfi ekki að koma til þess.“ En er ekki búið að slá verkfallsvopnið að einhverju leyti úr höndum flugstétta fyrst að þetta voru viðbrögðin svona um leið og verkfall hófst? „Nei, ég tel það ekki vera og ég tel einmitt að Flugvirkjafélag Íslands og Icelandair séu að sýna mikla samfélagslega ábyrgð í þessu máli að halda áfram viðræðum.“ Þannig að þetta væri ekki endilega alltaf lendingin ef það kæmi til dæmis aftur til verkfalls hjá flugvirkjum eða hjá öðrum stéttum innan Icelandair? „Ég skal ekkert segja til um það. Ég tel að það sé algjört neyðarúrræði að ríkisvaldið sé að grípa inn í kjaradeilur á vinnumarkaði. Aðilar vinnumarkaðarins verða að semja sín á milli.“ Flug Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Samgöngumál Mest lesið Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent Fella niður 26 flugferðir Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Innlent „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Innlent Segir stóra ákvörðun framundan Erlent Fleiri fréttir Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Hjól Eyjabarna skrúfuð í sundur Lögreglan leitar að Arturas Flugfreyjur og flugmenn styðja flugvirkja Fjöldi handtekinn í aðgerðum lögreglu Bein útsending: Kynna nýtt áhættumat fyrir Grindavík Barn stakk sig á sprautunál á skólalóðinni „Það er enginn bissness í þessu fyrir okkur“ Gómaður með gríðarlegt magn af barnaklámi Nýtt áhættumat: Bjóða Grindvíkingum að kaupa húsin til baka Flestir félagar vilji frekari kjarabætur vegna forsendubrests Kristján hótar lögsókn verði bann að lögum Hefja athugun á fjárhagsaðstoð Reykjavíkurborgar Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja frekari hækkun launa Sjá meira