ASÍ krefst þess að stjórnvöld virði grundvallarréttindi launafólks og skorar á atvinnurekendur að ganga til raunverulegra viðræðna við alla viðsemjendur sína í stað þess að treysta á ólögmætt inngrip Alþingis.
Í yfirlýsingu minnir ASÍ ríkisstjórn og Alþingi á að réttur launafólks til að semja í frjálsum kjarasamningum um kaup og kjör er varinn í Stjórnarskrá Íslands og lögum um stéttarfélög og vinnudeilur.
Þetta segir í nýrri yfirlýsingu samtakanna í tengslum við undirbúning lagasetningar á verkfall Flugvirkjafélags Íslands vegna kjaradeilu félagsins við Icelandair.
Greint var frá því fyrr í dag að ríkisstjórnin hefði komið saman og samþykkt að setja lög á verkfallið. Áður en af því varð aflýsti Flugvirkjafélag Íslands öllum sínum verkfallsaðgerðum.
Í yfirlýsingu ASÍ minnir Alþingi jafnframt á að bæði Alþingi og stjórnvöld séu bundin af samþykkt Alþjóðavinnumálastofnunarinnar (ILO) nr. 87 um félagafrelsi, verndun þess og verkfallsrétt, samþykkt ILO nr. 98 um réttinn til þess að semja sameiginlega auk þess að vera bundin af 11. gr. mannréttindasáttmála Evrópu.
„Kjarasamningsrétturinn og rétturinn til þess að beita lögmætum aðgerðum til þess að knýja á um kröfur í kjaradeilu eru þannig meðal helgustu mannréttinda launafólks og frjálsrar verkalýðshreyfingar. Lagasetning sem beinist að lögmætum verkfallsaðgerðum sem ógna hvorki lífi né heilsu er og verður ólögmæt og íslensk stjórnvöld hafa sætt ítrekuðum athugasemdum ILO vegna brota á grundvallarréttindum launafólks í þessu efni,“ segir í yfirlýsingu ASÍ.