Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, segist bjartsýnn á að lausn náist í kjaradeilum þeirra. Samningsaðilar hafa fjórar vikur til að ná samkomulagi.
„Næstu skref eru að virða samkomulagið sem við undirrituðum í morgun sem felur í sér að við ætlum að stefna að því á næstu fjórum vikum að ná samkomulagi og komast að einhverri niðurstöðu í þessari deilu,“ segir Óskar.
Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti en aðgerðunum var síðan aflýst ellefu klukkustundum síðar. Hann ítrekar að alltaf sé farið í slíkar aðgerðir í neyð.
„Verkfallið eða vinnustöðvunin byrjaði á miðnætti í gær og það var enginn sérstakur vilji frá fyrirtækinu til að afstýra því. Við buðum þeim upp á alls konar lausnir og því var ekki tekið. Svo vöknuðu menn undir það í morgun að það væri búið að samþykkja frumvarp og lög á leiðinni.“
Alþingi hygðist samþykkja frumvarp um lög um verkfallið. Icelandair og Flugvirkjafélagið komust að samkomulagi og gáfu sér fjórar vikur til að leysa úr deilunni.
„Ég er alltaf bjartsýnn. Við erum með samningsviljann og það veltur svolítið á mótaðilanum hvernig það endar.“
Óskar segist ekki hafa hugað að því hvað kynni að taka við ef samkomulag næst ekki á þessum tíma.
„Það er eitthvað sem við erum að meta þegar þar að kemur. Við erum ekki farnir að horfa í þann glugga enn þá. Við ætlum fyrst að setjast niður og ná saman,“ segir Óskar.
„Okkur líður ágætlega eða allavega okkur sem sitjum í stjórn og komum næst þessum málum.“
Hann stefnir á að efna til félagsfundar með flugvirkjum sem starfa hjá Icelandair.