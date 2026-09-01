Forsætisráðherra segir að ríkisstjórnin muni leggja áherslu á EES- samninginn á haustþingi. Fram hefur komið að stjórnarandstaðan ætlar að leggja fram þingsályktunartillögu um að draga umsókn Íslands í Evrópusambandið formlega til baka dragi geri ríkisstjórnin það ekki sjálfviljug.
„Það þarf auðvitað að skerpa á og styðja við EES-samninginn,“ segir Kristrún Frostadóttir forsætisráðherra.
Það hefur komið krafa frá stjórnarandstöðunni um að draga umsókn um aðild algjörlega til baka. Hvernig stendur það mál?
„Þetta er í skoðun núna. Ég held að það skipti máli að það liggi alveg fyrir að við virðum að öllu leyti niðurstöðu þessarar þjóðaratkvæðagreiðslu,“ segir hún.
„Rúmlega helmingur hafnaði því að halda áfram aðildarviðræðum en margir af þeim sem sögðu nei gerðu það á þeim forsendum að EES-samningurinn væri sterkur og góður fyrir Ísland. Þannig að við þurfum bara að meta það núna með hvaða hætti við endanlega lokum þessum kafla og við þurfum að flýta okkur hægt í því.“
Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra greindi frá því í gær að bókun 35 væri á meðal þess sem hún myndi leggja fram á komandi þingi. Þingið verður formlega sett eftir viku. Bókun 35 segir til um að þegar EES-reglur verði að íslenskum reglum en stangist á við aðrar íslenskar reglur eigi EES-reglurnar að gilda.
Þorgerður gaf það upp í gær að hún ætlar að leggja fram á haustþinginu bókun 35. Hvar ert þú varðandi það?
„Það hefur legið fyrir að þegar við innleiddum EES-samninginn á sínum tíma gerðum við ekki breytingar á stjórnarskrá. Það eru ákveðnar framsalsheimildir þegar kemur að alþjóðamálum, til dæmis í norsku stjórnarskránni, og það hefur verið ákveðið að fara ekki þá leið á Íslandi, að efla EES-samninginn með breytingum á stjórnarskrá, að minnsta kosti enn sem komið er,“ segir Kristrún.
„Bókun 35 hefur verið sú leið og ég held að við verðum að horfast í augu við það að af því að við kunnum svo vel að meta EES, stjórnarandstaðan kann vel að meta EES og ég kann sannarlega vel að meta EES og flestir Íslendingar, þá þurfum við að gera allt sem við getum til að styrkja þann samning og við munum leggja bókunina fram á þeim forsendum.“
Hafið þið fengið skilaboð frá Evrópu eftir kosningarnar og til dæmis um þessa bókun?
„Við höfum ekki rætt sérstaklega um bókunina við Evrópusambandið eftir þessa atkvæðagreiðslu,“ segir Kristrún.
Hins vegar hafi lengi legið í loftinu að það þurfi að skerpa á heimildunum, til að mynda í tengslum við Eftirlitsstofnunina. Innleiðing bókunar 35 sé hluti af því að Ísland hafi þegar keypt sig inn á evrópskan markað og heilmikið af viðskiptatækifærum sé fólgin í innleiðingunni.