Þúsundir barna bíða mánuðum saman Silja Rún Sigurbjörnsdóttir skrifar 23. september 2026 19:00 Salvör Nordal er umboðsmaður barna. Vísir/Einar Yfir 2500 börn hafa beðið í meira en þrjá mánuði eftir greiningu hjá Geðheilsumiðstöð barna. Nýjustu tölur um biðlista sýna að staðan hefur víða versnað. Þá fjölgar börnum sem eru viðriðin ofbeldis- og kynferðisbrotamál. Umboðsmaður barna birtir í tíunda skipti upplýsingar um bið barna eftir þjónustu. Mat umboðsmannsins er að stjórnvöld þurfi að grípa til aðgerða með það að markmiði að koma í veg fyrir að börn þyrftu að bíða eftir þjónustu sem þau þarfnist og eigi rétt á. „Nýjustu tölur sýna að staðan hefur víða versnað og að þúsundir barna bíða mánuðum eða jafnvel árum saman eftir greiningu, meðferð og þjónustu,“ segir í tilkynningu frá umboðsmanni. „Það er til að mynda ótækt að biðtími barna eftir heilbrigðisþjónustu samræmist ekki þeim almennu viðmiðum sem embætti landlæknis hefur sett um biðtíma en samkvæmt þeim á skoðun hjá sérfræðingi að fara fram innan 30 daga frá því að beiðni er lögð fram og meðferð að fara fram innan 90 daga frá greiningu.“ Biðlistar í greiningu lengjast Hjá Geðheilsumiðstöð barna bíða 2705 börn eftir greiningu og hafa 2591 þeirra beðið lengur en þrjá mánuði. Frá því í febrúar hafa 252 börn bæst á listann en börnum sem hafa beðið lengur en þrjá mánuði hefur fjölgað um 691. 744 börn eru á biðlista hjá Ráðgjafar- og greiningarstöð, 697 þeirra hafa verið á lista í yfir þrjá mánuði. Til samanburðar voru 738 börn sem biðu eftir þjónustu hjá Geðheilsumiðstöð barna þegar umboðsmaður barna kallaði fyrst eftir upplýsingum í desember 2021. Í tilkynningunni er tekið fram að ábendingar hafi borist um að bið eftir þjónustu hjá þessum tveimur áðurnefndu miðstöðvum varpi aðeins ljósi á hluta þess tíma sem börn þurfi að bíða eftir greiningu fyrir til dæmis ADHD eða einhverfu. Umboðsmaður óskaði því eftir fjölda á biðlista hjá tuttugu stærstu sveitarfélögunum en þær upplýsingar hafi enn ekki borist. Hundruð barna bíða eftir sálfræðiþjónustu „Staðan hefur einnig versnað hjá göngudeild BUGL,“ segir í tilkynningunni. 42 eru á biðlista þar og 31 þeirra hefur beðið í yfir þrjá mánuði sem er meðalbiðtími. Í síðustu athugun í febrúar hafði ekkert barn beðið lengur en þrjá mánuði og því er um töluverða aukningu að ræða. Heilbrigðisstofnun Norðurlands býður upp á sálfræðiþjónustu og eru 206 börn á biðlista þar. Þegar litið er til höfuðborgarsvæðisins eru 153 börn á biðlista eftir sálfræðiþjónustu hjá heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins. Meðalbiðtími á Norðurlandi er fjórtán mánuðir, eða 428 dagar, en á höfuðborgarsvæðinu er það 118 dagar. Hjá Heilbrigðisstofnun Suðurlands biðu 102 börn í byrjun september en tólf hjá Heilbrigðisstofnun Austurlands. Ekkert barn bíður eftir meðferð á Stuðlum, Lækjarbakka, SÓK, Esju eða Bjargey og afar fá börn bíða eftir úrræði BOFS, MST-þjónustu eða styrktu fóstri. Fjölgun mála hjá lögreglu áhyggjuefni „Það er mikið áhyggjuefni hversu mikil aukning hefur orðið á því að börn hafi stöðu sakbornings eða brotaþola í ofbeldisbrotamálum,“ segir í tilkynningunni. 44 börn stöðu brotaþola í kynferðisbrotamáli eftir fyrstu sex mánuði ársins en ellefu börn stöðu sakbornings. 103 hafa stöðu sakbornings í ofbeldisbrotamáli og 137 stöðu brotaþola. Þeim hefur fjölgað jafnt og þétt frá árinu 2019 þegar tuttugu börn höfðu stöðu sakbornings í kynferðisbrotamáli og 94 í ofbeldismáli. Þá hafði 91 barn stöðu brotaþola í kynferðisbrotamáli og 104 í ofbeldisbrotamáli. „Þetta er alvarleg þróun og það er mikilvægt að stjórnvöld greini hvaða orsakir liggja til grundvallar þessari aukningu til þess að hægt sé að grípa til viðeigandi mótvægisaðgerða.“ Í lok ágúst voru ellefu börn sem biðu eftir meðferð í Barnahúsi vegna brota sem þau höfðu orðið fyrir en ekkert þeirra hafði beðið lengur en þrjá mánuði. Börn og uppeldi Ofbeldi barna Ofbeldi gegn börnum Heilbrigðismál Einhverfa ADHD Réttindi barna Mest lesið Dagný Ósk látin Innlent Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Innlent Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Innlent Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst Innlent Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Innlent Flugvirkjar aflýsa verkfalli Innlent Drengurinn er fundinn Innlent Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Innlent „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Innlent Þakkar Guði fyrir hjálminn þegar drengurinn höfuðkúpubrotnaði Innlent Fleiri fréttir Hollendingar hætta við Eurovision-sniðgöngu Þúsundir barna bíða mánuðum saman „Að mínu mati fyrsta alvöru haustlægðin“ Hjólreiðamaður slasaðist en reiðhjólið í lagi Efnaleki á Óseyri og fólk beðið um að halda sig fjarri Quang Lé frjáls sinna ferða „Grafalvarlegt ástand sem skapast“ Íslenskir stjörnukokkar meðal kokka sem mótmæla fiski úr sjókvíaeldi Bjartsýnn á að lausn náist innan fjögurra vikna Dagný Ósk látin Skora á atvinnurekendur og minna á rétt launafólks Kom til landsins með kafarabúninga og neðansjávarvespur Náttúrupassi kosti 4.500 krónur en bílastæðagjöld falli niður Bein útsending: Heimkoman ekki eins auðveld fyrir alla Drengurinn er fundinn Framkvæmdastjóri hjá BL handtekinn og settur í leyfi Ekki búið að slá verkfallsvopnið úr höndum flugstétta Skammlíft verkfall og umfangsmikið fíkniefnamál Framkvæmdastjóri hjá þekktu fyrirtæki meðal handteknu Flugvirkjar aflýsa verkfalli Foreldrar geti nú stillt útlit og falið hvatningu í Læsi Ók allt of hratt og á móti umferð í eftirför lögreglu Strætisvagni ekið utan í rútu á Snorrabraut Ætluðu að setja lög á verkfall flugvirkja Vaktin: Verkfallsaðgerðum flugvirkja aflýst „Gengið með eins eðlilegum hætti og hægt er“ Fylgi haggast varla eftir atkvæðagreiðslu Hvannadalshnjúkur lækkar Líkamsárás í Breiðholti Fella niður 26 flugferðir Sjá meira