Erlent

Eitraður reykjar­mökkur veldur vand­ræðum í Suðaustur-Asíu

Smári Jökull Jónsson skrifar
Hér sést reykjarmökkurinn í borginni Palembang á Suður-Súmötru þar sem Musi áin rennur í gegn.
Hér sést reykjarmökkurinn í borginni Palembang á Suður-Súmötru þar sem Musi áin rennur í gegn. Vísir/Getty

Þykkur og eitraður reykjarmökkur liggur nú yfir stórum hluta Indónesíu og hefur breiðst út til nágrannaríkjanna Malasíu, Singapúr og Filippseyja en gróðureldar hafa geisað þar vikum saman.

Ástandið er einna verst í borginni Banjarbaru í Indónesíu þar sem skólum hefur meðal annars verið lokað vegna mengunarinnar. Kennari í borginni sagði við BBC að reykurinn hefði verið svo þykkur að fólk hefði ekki einu sinni séð sína eigin fætur.

Reykurinn hefur borist inn á heimili fólks og samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Indónesíu hafa rúmlega 50 þúsund tilfelli öndunarfærasýkinga verið skráð í júlí og ágúst sem rakin eru til gróður- og skógarelda. Þúsundir hafa þurft að leggjast inn á sjúkrahús af þeim sökum.

Skólar draga úr útiveru nemenda

Stór hluti eldanna geisar á Borneó-eyju sem Indónesía deilir með Malasíu og Brúnei. Í Sarawak-héraði, Malasíumegin á eyjunni, hafa loftgæðin mælst heilsuspillandi á nokkrum svæðum.

Í Singapúr fylgjast yfirvöld grannt með loftgæðum. Bæði stjórnvöld og verslanir hafa hafið birgðasöfnun á grímum og þá undirbúa skólar áætlanir um að draga úr útiveru nemenda á meðan ástandið varir.

Ekki nýtt vandamál

Skógar- og gróðureldar í Indónesíu eru ekki nýir af nálinni heldur eiga rætur að rekja áratugi aftur í tímann og tengjast því hvernig landnotkun breyttist. Í tíð Suhartos forseta, frá 1967–1998, var opnað á skógarhögg, plantekrur og umfangsmiklar þróunarframkvæmdir.

Í dag tengjast stórir eldar oft útþenslu iðnaðarplantna og annarri hagnýtingu lands. Umhverfissamtök og opinberar rannsóknir hafa ítrekað haldið því fram að sum fyrirtæki noti eld sem ódýra og skilvirka leið til að ryðja stór landsvæði.

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