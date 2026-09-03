Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Smári Jökull Jónsson skrifar 3. september 2026 06:37 Hér sést reykjarmökkurinn í borginni Palembang á Suður-Súmötru þar sem Musi áin rennur í gegn. Vísir/Getty Þykkur og eitraður reykjarmökkur liggur nú yfir stórum hluta Indónesíu og hefur breiðst út til nágrannaríkjanna Malasíu, Singapúr og Filippseyja en gróðureldar hafa geisað þar vikum saman. Ástandið er einna verst í borginni Banjarbaru í Indónesíu þar sem skólum hefur meðal annars verið lokað vegna mengunarinnar. Kennari í borginni sagði við BBC að reykurinn hefði verið svo þykkur að fólk hefði ekki einu sinni séð sína eigin fætur. Reykurinn hefur borist inn á heimili fólks og samkvæmt upplýsingum frá heilbrigðisráðuneyti Indónesíu hafa rúmlega 50 þúsund tilfelli öndunarfærasýkinga verið skráð í júlí og ágúst sem rakin eru til gróður- og skógarelda. Þúsundir hafa þurft að leggjast inn á sjúkrahús af þeim sökum. Skólar draga úr útiveru nemenda Stór hluti eldanna geisar á Borneó-eyju sem Indónesía deilir með Malasíu og Brúnei. Í Sarawak-héraði, Malasíumegin á eyjunni, hafa loftgæðin mælst heilsuspillandi á nokkrum svæðum. Í Singapúr fylgjast yfirvöld grannt með loftgæðum. Bæði stjórnvöld og verslanir hafa hafið birgðasöfnun á grímum og þá undirbúa skólar áætlanir um að draga úr útiveru nemenda á meðan ástandið varir. Ekki nýtt vandamál Skógar- og gróðureldar í Indónesíu eru ekki nýir af nálinni heldur eiga rætur að rekja áratugi aftur í tímann og tengjast því hvernig landnotkun breyttist. Í tíð Suhartos forseta, frá 1967–1998, var opnað á skógarhögg, plantekrur og umfangsmiklar þróunarframkvæmdir. Í dag tengjast stórir eldar oft útþenslu iðnaðarplantna og annarri hagnýtingu lands. Umhverfissamtök og opinberar rannsóknir hafa ítrekað haldið því fram að sum fyrirtæki noti eld sem ódýra og skilvirka leið til að ryðja stór landsvæði. Indónesía Náttúruhamfarir Malasía Singapúr Filippseyjar Mest lesið Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Erlent Fái að ráðast í húsleit og spyrja svo Innlent Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Erlent Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Erlent Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Erlent Stúlkan frá Írlandi en búsett hér á landi Innlent Segir skattahækkun á baðlón bíta fastast á landsbyggðinni Innlent Rúmur helmingur flugmannanna hafi sofnað við störf Innlent Stytta gjaldskyldu og opna bílahús allan sólarhringinn Innlent Líklega á yfir tvö hundruð kílómetra hraða Innlent Fleiri fréttir Eitraður reykjarmökkur veldur vandræðum í Suðaustur-Asíu Vonast til að geta haldið árásum í lágmarki fram yfir kosningar Trump um Harry og Meghan: „Ég var enginn aðdáandi“ Ekki 270 ferkílómetrar heldur 26 Ætluðu að vinna skemmdarverk í Danmörku Spyr hvort breyta ætti heitinu í Trumpsund Vita hverjir drónamennirnir í Leipzig eru Úkraínumenn skiptust á skotum í Kænugarði Løkke kallar rússneska sendiherrann á teppið Útséð um að markmið Parísarsamkomulagsins náist Pútín segir Rússland vera að vinna stríðið Myrt í tilefnislausri stunguárás á Times Square Neitar að hafa myrt Charlie Kirk Átökin við Persaflóa stigmagnast á ný Munu verja hagsmuni sína á norðurslóðum „með öllum ráðum“ Bandaríkjaher hefur árásir á Íran á ný Ná ekki saman um sakhæfi Clancy Kenna Rússum um sprengidrónana á flugvellinum Sprengjur nærri spennistöð Hákon sór embættiseið Mannskæðar árásir á Kænugarð sjöttu nóttina í röð Nærri þúsund talin af í Nepal og þúsunda enn saknað Setja körlum aldurstakmark í frjósemismeðferð Glæpaforingi dæmdur fyrir morðið á Tupac Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni Sjá meira