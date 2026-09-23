Verkfall flugvirkja hófst á miðnætti og hefur Icelandair aflýst öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík í dag. Við fylgjumst með í vaktinni á Vísi.
Alls er búið að aflýsa 26 flugferðum frá Keflavík til Evrópu og til baka auk fimm flugferða innanlands. Aðgerðin hefur áhrif á hátt í 5500 farþega samkvæmt tilkynningu frá Icelandair. Starfsmenn flugfélagsins vinna nú að því að endurbóka farþega.
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Verkfallið var boðað í síðustu viku og eru verkfallsaðgerðirnar ótímabundnar. 88,3 prósent flugvirkja sem tóku þátt í atkvæðagreiðslunni um verkfallsaðgerðinar greiddu atkvæði með þeim.
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