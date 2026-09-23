Innlent

Setja lög á verk­fall flug­virkja

Árni Sæberg skrifar
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra.
Eyjólfur Ármannsson innviðaráðherra. Anton Brink

Forseti Alþingis hefur boðað til fundar með þingflokksformönnum klukkan 10:45, þar sem dagskrárbreyting þingsins verður rædd. Ríkisstjórn afgreiddi í morgun frumvarp Eyjólfs Ármannssonar innviðaráðherra og það kemur fyrir þingið í dag. 

Þetta staðfestir Þórunn Sveinbjarnardóttir, forseti Alþingis, í samtali við Vísi. Spurð að því um hvað frumvarp Eyjólfs er vísar hún á ráðherra. Samkvæmt heimildum Vísis stendur til að setja lög á verkfall flugvirkja.

Eyjólfur er ráðherra flugmála og því er það í hans verkahring að leggja fram frumvarp um lög á verkfall flugvirkja, sem hófst á miðnætti.

Samkvæmt heimildum Vísis mun forsætisnefnd Alþingis koma saman til fundar klukkan 12:30 en hún heldur utan um skipulag þinghalds. Ætla má að þingfundur hefjist að loknum fundi forsætisnefndar en það hefur ekki enn fengist staðfest.

Bann strax og frestur gefinn þar til málið fer loks fyrir gerðardóm

Samkvæmt heimildum Vísis var litið til frumvarps um bann við verkfalli flugvirkja frá árinu 2014 við gerð frumvarps innviðaráðherra. Það frumvarp varð aldrei að lögum þar sem verkfallinu var aflýst áður en til þess kom.

Því frumvarpi var útbýtt þann 18. júní árið 2014 en verkfall flugvirkja hafði hafist tveimur dögum áður. Samkvæmt frumvarpinu átti bann við vinnustöðvun að taka gildi á sama tíma og lögin og samningsaðilum var veittur frestur til 1. júlí sama árs til þess að ná saman. Eftir þann dag átti deilan að fara fyrir gerðardóm, sem átti svo að komast að niðurstöðu um kjör flugvirkja fyrir 1. ágúst þess árs.

Ekki óvænt

Óskar Einarsson, formaður Flugvirkjafélags Íslands, segir það ekki óvænt að setja eigi lög á verkfall flugvirkja. Hann segir engan hafa haft samband við félagið vegna þess og samninganefnd hafi ekki verið í sambandi við ríkissáttasemjara frá því í gær. Verkfallið hófst á miðnætti.

„Þetta er það sem lá fyrir og ég bjóst við, það er þannig, það lá í loftinu,“ segir Óskar í samtali við fréttastofu.

Hann vísaði að því loknu í yfirlýsingu frá félaginu sem send var út í gær. Þar kemur fram að félagið hafi átt í virku samtali í gær og

Þau hafi boðist til að fresta aðgerðum um tvær vikur yrði unnið að markvissum og stífum samningsviðræðum á grundvelli miðlunartillögu ríkissáttasemjara. Því boði hafi verið hafnað af hálfu Icelandair í gær.

„Flugvirkjafélag Íslands lýsir yfir miklum vonbrigðum með niðurstöðu gærdagsins. Það er döpur niðurstaða að þrátt fyrir þann vilja hafi ekki tekist að ná samkomulagi. Flugvirkjafélag Íslands mun áfram leggja áherslu á að leita lausnar við samningaborðið og er tilbúið til viðræðna þegar vilji er til staðar af hálfu beggja samningsaðila. Það þarf tvo til að ná samkomulagi. Flugvirkjafélagið hefur sýnt að það er tilbúið að halda áfram að leita lausnar,“ segir að lokum í yfirlýsingunni.

Hvorki hefur náðst í Eyjólf né aðstoðarmenn hans tvo við vinnslu fréttarinnar. Þá hefur ekki heldur náðst í aðstoðarmenn formanna ríkisstjórnarflokkanna.

Fréttin hefur verið uppfærð.

Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur Alþingi Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Kjaramál Icelandair

Mest lesið


Fleiri fréttir

Sjá meira


×

Mest lesið