Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Birgir Olgeirsson skrifar 22. september 2026 13:54 Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Félagið undirbýr aflýsingar á öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík í fyrramálið vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Vísir/Einar Öllum brottförum Icelandair frá Keflavík og Reykjavík í fyrramálið verður að óbreyttu aflýst vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Félagið segir ákvörðun verða tekna í kvöld, í síðasta lagi um það leyti sem verkfallið hefst eftir miðnætti. Þetta kemur fram í tilkynningu frá Icelandair um viðbrögð félagsins við boðuðu ótímabundnu verkfalli Flugvirkjafélags Íslands. Að jafnaði eru um 110 flug félagsins á sólarhring á þessu tímabili og farþegar um 15 þúsund. Þar af eru um 20 innanlandsflug með um 750 farþega. Þrjú þúsund hafa breytt flugi Um þrjú þúsund farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair um að breyta flugi sem þeir áttu bókað á morgun eða hinn. Eftir hádegi í dag hyggst félagið hefja endurbókun fyrir hátt í þúsund farþega sem eiga flug frá Norður-Ameríku í kvöld til Evrópu með millilendingu á Íslandi. Þeir verða bókaðir með öðrum flugfélögum á áfangastað, eftir því sem sæti fást. Aflýsingar tilkynntar með fyrirvara Eftir ákvörðun um morgunflugið verða frekari ákvarðanir um aflýsingar teknar skref fyrir skref. Icelandair boðar að minnsta kosti fjögurra til sex klukkustunda fyrirvara, „þannig að farþegum sé ekki stefnt út á flugvöll að tilefnislausu“. Tímabilið sem boð um sveigjanlegar endurbætur nær til verður jafnframt uppfært eftir því sem staðan þróast. Félagið segir rétt farþega til endurbókunar eða endurgreiðslu virkjast um leið og flug er fellt niður. Farþegar verði upplýstir um rétt sinn og eru hvattir til að ganga úr skugga um að réttar samskiptaupplýsingar séu skráðar í bókunum þeirra. Segja áhrif þegar komin fram í fraktflutningum Icelandair segir verkfallsboðunina eina og sér þegar hafa valdið félaginu, farþegum og ferðaþjónustunni miklu tjóni. Þá hafi staðan þegar haft mikil áhrif á fraktflutninga, bæði innflutning á ferskvöru og lífsnauðsynlegum lyfjum og útflutning á ferskum fiski. Félagið flutti 38 þúsund tonn af frakt í fyrra, þar af um 22 þúsund tonn af ferskum fiski frá Íslandi. Kjaradeila Icelandair og flugvirkja 2026 Kjaramál Samgöngumál Flug Keflavíkurflugvöllur Mest lesið Grunur um alvarlegt kosningasvindl í Svíþjóð Erlent Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Innlent Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum Innlent Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Innlent Beita buddunni til að vega á móti óvinsældum Trumps Erlent „Skólinn okkar er alltof lítill“ Innlent Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Innlent Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Innlent Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Innlent Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Innlent Fleiri fréttir Stefnir í aflýsingar á öllu morgunflugi frá Keflavík og Reykjavík Munu ekki samþykkja hækkun launa Árleg framlög jukust um 286 milljónir en Sinfónían aftur rekin með tapi Segir ásakanir flugvirkja „furðulegar“ Neitar að tjá sig um hvort lög verði sett á verkfall Ekkert í afkomu fyrirtækja sem sýni virðingu fyrir kjarasamningum Þokast æ fjær loftslagsskuldbindingum Íslands Leita lausnar áður en verkfall hefst á miðnætti Boða stórsókn í skóla- og menntamálum í Reykjavík Bein útsending: Kynnir nýjar losunartölur Nauðgaði sofandi sambýliskonu sinni og tók myndir Hagsmunir Íslands að efla Sameinuðu þjóðirnar Íslensk ungmenni drekka minnst af orkudrykkjum „Skólinn okkar er alltof lítill“ Barnaníðingur fékk ekki annað leyfi hjá Hæstarétti Ljóst hvar hnífurinn stendur í kúnni Bílastæði við Stúdentagarða verða einkastæði Verði að bregðast við „bullandi launarýrnun“ Flugvirkjar eigi að sýna vilja sinn í verki Lárus Welding á endastöð hjá MDE Segja Icelandair hafa hafnað boði um frestun verkfalls Bifreið fjarlægð með krana eftir að eldur kviknaði Litlu nær um peningana í Fljótagöng Hefði þegið samtal við Jóhannes Tekjur af fiski utan kvóta rúmlega fjórfaldast á fimm árum „Norðurlöndin eru ekki að eltast við skráningarskyldu hlaðvarpa“ Muni grípa til nauðsynlegra aðgerða vegna verkfallsins Tveir á vinnupalli sem hrundi Landlæknir fellir niður starfsleyfi sex lækna Útgjaldaaukningin mest hjá Ragnari Sjá meira