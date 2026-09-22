Innlent

Stefnir í af­lýsingar á öllu morgunflugi frá Kefla­vík og Reykja­vík

Birgir Olgeirsson skrifar
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Félagið undirbýr aflýsingar á öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík í fyrramálið vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja.
Bogi Nils Bogason, forstjóri Icelandair. Félagið undirbýr aflýsingar á öllum brottförum frá Keflavík og Reykjavík í fyrramálið vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Vísir/Einar

Öllum brottförum Icelandair frá Keflavík og Reykjavík í fyrramálið verður að óbreyttu aflýst vegna yfirvofandi verkfalls flugvirkja. Félagið segir ákvörðun verða tekna í kvöld, í síðasta lagi um það leyti sem verkfallið hefst eftir miðnætti.

Þetta kemur fram í tilkynningu frá Icelandair um viðbrögð félagsins við boðuðu ótímabundnu verkfalli Flugvirkjafélags Íslands. Að jafnaði eru um 110 flug félagsins á sólarhring á þessu tímabili og farþegar um 15 þúsund. Þar af eru um 20 innanlandsflug með um 750 farþega.

Þrjú þúsund hafa breytt flugi

Um þrjú þúsund farþegar hafa þegar nýtt sér boð Icelandair um að breyta flugi sem þeir áttu bókað á morgun eða hinn.

Eftir hádegi í dag hyggst félagið hefja endurbókun fyrir hátt í þúsund farþega sem eiga flug frá Norður-Ameríku í kvöld til Evrópu með millilendingu á Íslandi. Þeir verða bókaðir með öðrum flugfélögum á áfangastað, eftir því sem sæti fást.

Aflýsingar tilkynntar með fyrirvara

Eftir ákvörðun um morgunflugið verða frekari ákvarðanir um aflýsingar teknar skref fyrir skref. Icelandair boðar að minnsta kosti fjögurra til sex klukkustunda fyrirvara, „þannig að farþegum sé ekki stefnt út á flugvöll að tilefnislausu“.

Tímabilið sem boð um sveigjanlegar endurbætur nær til verður jafnframt uppfært eftir því sem staðan þróast.

Félagið segir rétt farþega til endurbókunar eða endurgreiðslu virkjast um leið og flug er fellt niður. Farþegar verði upplýstir um rétt sinn og eru hvattir til að ganga úr skugga um að réttar samskiptaupplýsingar séu skráðar í bókunum þeirra.

Segja áhrif þegar komin fram í fraktflutningum

Icelandair segir verkfallsboðunina eina og sér þegar hafa valdið félaginu, farþegum og ferðaþjónustunni miklu tjóni.

Þá hafi staðan þegar haft mikil áhrif á fraktflutninga, bæði innflutning á ferskvöru og lífsnauðsynlegum lyfjum og útflutning á ferskum fiski. Félagið flutti 38 þúsund tonn af frakt í fyrra, þar af um 22 þúsund tonn af ferskum fiski frá Íslandi.

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