Fótbolti

Albert til Lazio og kaupákvæði fylgir með

Aron Guðmundsson skrifar
Albert mun spila með Lazio út yfirstandandi tímabil hið minnsta.
Albert mun spila með Lazio út yfirstandandi tímabil hið minnsta. Mynd:Lazio

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Albert Guðmundsson, er orðinn leikmaður Lazio og kemur á láni til félagsins frá Fiorentina út tímabilið. Lazio getur keypt Albert að láninu loknu.

Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem Lazio hefur sent frá sér þar sem tekið er sérstaklega fram að ákvæði sé í samkomulagi félagsins við Fiorentina að hægt sé að kaupa Albert að lánsdvölinni lokinni.

Albert er 29 ára gamall og hefur verið á mála hjá liðum á Ítalíu síðan árið 2022 er hann gekk í raðir Genoa. 

Hann hefur síðan spilað fyrir Fiorentina og á að baki alls 105 leiki í ítölsku úrvalsdeildinni þar sem að hann hefur skorað 26 mörk og lagt upp 10. 

Hjá Lazio mun Albert spila undir stjórn ítalska skaphundsins Gennaro Gattuso.

Lazio er sem stendur í 6. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með fullt hús stiga eftir fyrstu tvær umferðir deildarinnar.

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