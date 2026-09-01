Albert til Lazio og kaupákvæði fylgir með

Íslenski landsliðsmaðurinn í fótbolta, Albert Guðmundsson, er orðinn leikmaður Lazio og kemur á láni til félagsins frá Fiorentina út tímabilið. Lazio getur keypt Albert að láninu loknu.
Þetta kemur fram í fréttatilkynningu sem Lazio hefur sent frá sér þar sem tekið er sérstaklega fram að ákvæði sé í samkomulagi félagsins við Fiorentina að hægt sé að kaupa Albert að lánsdvölinni lokinni.
Albert er 29 ára gamall og hefur verið á mála hjá liðum á Ítalíu síðan árið 2022 er hann gekk í raðir Genoa.
Hann hefur síðan spilað fyrir Fiorentina og á að baki alls 105 leiki í ítölsku úrvalsdeildinni þar sem að hann hefur skorað 26 mörk og lagt upp 10.
Hjá Lazio mun Albert spila undir stjórn ítalska skaphundsins Gennaro Gattuso.
Lazio er sem stendur í 6. sæti ítölsku úrvalsdeildarinnar með fullt hús stiga eftir fyrstu tvær umferðir deildarinnar.