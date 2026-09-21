Írska ríkisjónvarpið mun draga úr stærð umfjöllunar sinnar fyrir komandi leiki írska landsliðsins gegn Ísrael í Þjóðadeild UEFA.
Lærisveinar Heimis Hallgrímssonar í írska landsliðinu hefja brátt leik í Þjóðdeildinni þar sem að liðið er í riðli með Ísrael, Austurríki, Kósovó.
Báðir leikir Írlands við Ísrael fara fram á hlutlausum velli sökum ástandsins á Gasa en Heimir segir leikmenn sína ekki sátta við að þurfa mæta Ísrael.
„Ég ræddi við leikmennina hvern fyrir sig vegna þess að þetta er ekki eitthvað sem við eigum að ræða í hópi,“ sagði Heimir eftir að nýjasti landsliðshópur Íra var tilkynntur. BBC greinir frá.
Írska ríkissjónvarpið, RTÉ, hefur nú greint frá því að stöðin muni draga úr umfjöllun sinni frá leiknum án þess þó að brjóta í bága við þann samning sem stöðin er með sem rétthafi af Þjóðardeildinni við UEFA.
Hvorki verða sérfræðingar í setti að ræða leikinn fyrir og eftir hann og þá mun ekki vera lýsandi á vegum RTÉ.
Fjölda starfsmanna í tækniliði stöðvarinnar á leikjunum tveimur verður haldið í lágmarki og þá verður enginn fréttaflutningur um leikina.
Í síðustu viku greindi RTÉ svo frá því að Írlandi myndi ekki taka þátt í Eurovision söngvakeppninni á næsta ári sökum þátttöku Ísrael. Þá verður ekki sýnt frá keppninni á Írlandi.
Í frétt RTÉ segir að í yfirlýsingu hafi komið fram að afstaða RTÉ sé óbreytt og vísað til stöðunnar á Gasa og mannúðarkrísunnar sem enn er í gangi þar vegna stríðs Ísraela á Gasa. Þá segir einnig í yfirlýsingunni að RTÉ hafi þungar áhyggjur af því að enn sé alþjóðlegum fjölmiðlum hindraður aðgangur að svæðinu.