Dagur Dan glímdi við Messi í nótt

Dagur Dan Þórhallsson glímdi við stærðarinnar verkefni í MLS-deildinni í nótt þegar lið hans San Diego heimsótti stjörnum prýtt lið Inter Miami með Lionel Messi í fararbroddi.
Dagur var í byrjunarliði San Diego í leik næturinnar og það voru gestirnir sem byrjuðu betur því strax á 12. mínútu kom Anders Dreyer þeim yfir.
Aðeins rúmum tólf mínútum síðar stimplaði Lionel Messi sig hins vegar inn er hann jafnaði metin fyrir Inter Miami og stóðu leikar 1-1 í hálfleik.
Þegar komið var fram á 74. mínútu kom Luis Suarez sínum mönnum í Inter Miami yfir og stefndi allt í að heimamenn myndu sigla heim 2-1 endurkomusigri.
En á 82. mínútu jafnaði Anders Dreyer metin fyrir San Diego með öðru marki sínu og liðsins.
San Diego fékk síðan gullið tækifæri til þess að stela sigrinum á lokasekúndunum þegar liðið gat sótt hratt í bakið á Inter Miami sem hafði sett allt sitt lið fram í sókn í leit að sigurmarki.
Boltinn barst til Kieran Sargeant sem, einn á móti markmanni, kom boltanum ekki í netið fram hjá Dayne St. Clair í marki Inter Miami.
Lokatölur 2-2 jafntefli. Dagur Dan var tekinn af velli á 90. mínútu.
San Diego er sem stendur í harðri baráttu um sæti í úrslitakeppni MLS-deildarinnar í gegnum vesturdeild hennar. Liðið er með 31 stig í 10. sæti, aðeins stigi frá sæti í úrslitakeppninni þegar 26 umferðir hafa verið leiknar.
Inter Miami er í 3. sæti austurhluta deildarinnar með 46 stig.