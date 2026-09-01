Hákon áttundi Noregskonungur sór í dag embættiseið á norska Stórþinginu og varð því formlega þjóðarleiðtogi Noregs. Haraldur fimmti, faðir Hákons, lést á sjúkrahúsi í síðustu viku.
Embættiseiður norska konungsins snýst um að hann heiti því að þjóna konungsríkinu í samræmi við stjórnarskrá þess og lög.
„Drottningin og ég staðfestum að við erum tilbúin til að starfa fyrir land og þjóð,“ sagði Hákon á Stórþinginu.
Eftir að Hákon lauk máli sínu tók Masud Gharahkhani, þingforseti, til máls og minntist Haraldar. Hann sagði einnig að Hákon væri að taka á sig mikla ábyrgð en hann væri sannfærður um að konungurinn myndi sinna stöðu sinni vel.
Mínútuþögn var einnig haldin á Stórþinginu en síðar sungu þingmenn svo Konungssönginn, sem er lag norsku konungsfjölskyldunnar.
Hákon varð konungur Noregs samstundis þegar Haraldur lést en hann varð ekki formlegur þjóðarleiðtogi Noregs fyrr en hann sór embættiseiðinn. Eins og segir á vef Norska ríkisútvarpsins er eiðurinn til marks um takmarkað vald norska konungsins og það að hann muni ekki fara gegn þinginu.
Þegar hann ávarpaði norsku þjóðina í fyrsta sinn sem konungur sagði Hákon að hann stæði frammi fyrir stóru verkefni. Bað hann um stuðning frá norsku þjóðinni.
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Kannanir í Noregi hafa sýnt að þrátt fyrir að Haraldur hafi notið gífurlegra vinsælda meðal þjóðarinnar hafa vinsældir konungsfjölskyldunnar í heild farið minnkandi. Hákon mun þurfa að reyna að bæta það og auka vinsældir konungsfjölskyldunnar.