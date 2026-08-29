Hákon VIII Noregskonungur ávarpaði norsku þjóðina í fyrsta sinn sem konung í kvöld, rúmum sólarhring eftir að faðir hans, Haraldur V, lést 89 ára að aldri.
Í ávarpinu, sem sýnt var í norska ríkisútvarpinu NRK, minntist Hákon föður síns og talaði um verkefnið sem nú bíður hans sem konungs. Ávarpið var tekið upp fyrirfram og stóð í tæpar níu mínútur.
„Elsku pabbi. Takk fyrir að vera svona góður pabbi,“ sagði Hákon í upphafi ávarpsins og lýsti Haraldi sem hlýjum og traustum föður, skemmtilegum afa og ástríkum eiginmanni.
Hann varð sýnilega klökkur þegar hann minntist föður síns og sagði meðal annars að hann myndi sakna hláturs hans. Þá beindi hann orðum sínum að Sonju drottningu, móður sinni, en í dag hefðu hún og Haraldur átt 58 ára brúðkaupsafmæli.
„Til hamingju með brúðkaupsafmælið, elsku mamma,“ sagði konungurinn.
Hákon beindi máli sínu þá að arfleiðinni og þess sem tekur við. Hann rifjaði upp að Haraldur hefði tekið við af Ólafi V, sem sjálfur tók við af Hákoni VII. Stórt verkefni bíði hans.
„Nú er komið að mér,“ sagði Hákon.
Hann sagði föður sinn hafa lagt áherslu á að hver og einn yrði að finna sína eigin leið og sinn eigin hátt. Sjálfur sagðist Hákon þakklátur fyrir stuðning Mette-Marit drottningar og barna þeirra.
Haraldur lést á Ríkisspítalanum í Ósló klukkan 6.35 í gærmorgun. Við andlát hans tók sonur hans og erfingi sjálfkrafa við krúnunni. Hákon hefur ákveðið að halda einkunnarorðum föður síns, afa og langafa: „Alt for Norge“, eða Noregi allt. Hann mun sverja stjórnarskránni eið á norska Stórþinginu á þriðjudag.
Ávarpinu lauk hann með því að biðja um stuðning norsku þjóðarinnar við verkefnið fram undan:
„Með hjálp Guðs og stuðningi þjóðarinnar hlakka ég til þess mikla verkefnis sem bíður mín.“
„Guð varðveiti landið okkar.“