Dönsk heilbrigðisyfirvöld hafa ákveðið að setja körlum sem ætla sér að nýta sínar eigin kynfrumur í frjósemismeðferðir á vegum ríkisins aldurstakmark. Aldurstakmarkið verður 55 ár en fyrir konur er það fjörutíu ár. Nýja aldurstakmarkið tekur gildi um áramótin.
Þetta kemur fram í umfjöllun danska ríkisútvarpsins. Þar er haft eftir Christoffer Buster Reinhardt formanni heilbrigðisnefndar danskra sveitarfélaga að ástæðan sé fylgni milli aldurs föðurs og aukinnar hættu á fylgikvillum á meðgöngu og heilsufarsáskorunum hjá barninu.
Þá minnki gæði sæðis með aldrinum sem geti stuðlað að því að frjósemismeðferð tekst ekki. Því eldri sem foreldrar barnsins séu því meiri hætta sé á að barnið missi foreldra sína áður en það nær fullorðinsaldri að sögn Reinhardt. Hann segir það geta haft veruleg áhrif á velferð barnsins og auki líkur á að það þrói með sér geðsjúkdóma.
Fram kemur í umfjöllun danska ríkisútvarpsins að karlar sem nú þegar séu í frjósemisferli og verði það þann 1. janúar séu undanþegnir reglunum. Það nái til opinberra frjósemismeðferðarstofa, ekki til einkastofa.