Erlent

Segir af sér eftir á­rekstra við Hegseth

Agnar Már Másson skrifar
Daniel P. Discroll var ekki sáttur þegar Hegseth varnarmálaráðherra lét starfsmannastjóra hersins taka pokann sinn.
Daniel P. Discroll var ekki sáttur þegar Hegseth varnarmálaráðherra lét starfsmannastjóra hersins taka pokann sinn. Samsett Mynd

Daniel P. Driscoll, hermálaráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt af sér í kjölfar árekstra við Pete Hegseth varnarmálaráðherra sem hefur látið reka þaulreynda leiðtoga úr Bandaríkjaher síðustu mánuði.

New York Times hefur eftir embættismönnum í Hvíta húsinu að Driscoll hafi látið Donald Trump Bandaríkjaforseta hafa afsagnarbréf sitt í dag, mánudag.

Búist var við afsögn Driscolls eftir að hann hafði ítrekað gagnrýnt Hegseth varnarmálaráðherra fyrir að láta fjölda leiðtoga innan hersins taka pokann sinn.

Herinn hefur ekki haft starfsmannastjóra, sem er æðsta yfirmannastaða hersins, frá því að Hegseth rak Randy George starfsmannastjóra án útskýringa í apríl og ekkert bendir til þess að einhver verði í stöðuna von bráðar, að sögn ónafngreindra ráðamanna í umfjöllun NYT.

Driscoll er sagður segja af sér á miklum umbrotatímum enda standi herinn frammi fyrir einu annasamasta tímabili sínu frá stríðunum í Írak og Afganistan. Hermenn í loftvarnarsveitum hersins hafa gegnt lykilhlutverki við að verja bandaríska hermenn í Mið-Austurlöndum fyrir írönskum eldflaugaárásum og yfirstjórn Bandaríkjahers í Evrópu veitir Úkraínu mikilvægar upplýsingar og annan stuðning í baráttu þeirra við að halda aftur af stærri herafla Rússa, að því er New York Times greinir frá.

Driscoll hitti Trump í eigin persónu til að afhenda uppsögn sína og ræða núverandi stöðu hersins, að sögn eins embættismanns.

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