Segir af sér eftir árekstra við Hegseth Agnar Már Másson skrifar 1. september 2026 00:00 Daniel P. Discroll var ekki sáttur þegar Hegseth varnarmálaráðherra lét starfsmannastjóra hersins taka pokann sinn. Samsett Mynd Daniel P. Driscoll, hermálaráðherra Bandaríkjanna, hefur sagt af sér í kjölfar árekstra við Pete Hegseth varnarmálaráðherra sem hefur látið reka þaulreynda leiðtoga úr Bandaríkjaher síðustu mánuði. New York Times hefur eftir embættismönnum í Hvíta húsinu að Driscoll hafi látið Donald Trump Bandaríkjaforseta hafa afsagnarbréf sitt í dag, mánudag. Búist var við afsögn Driscolls eftir að hann hafði ítrekað gagnrýnt Hegseth varnarmálaráðherra fyrir að láta fjölda leiðtoga innan hersins taka pokann sinn. Herinn hefur ekki haft starfsmannastjóra, sem er æðsta yfirmannastaða hersins, frá því að Hegseth rak Randy George starfsmannastjóra án útskýringa í apríl og ekkert bendir til þess að einhver verði í stöðuna von bráðar, að sögn ónafngreindra ráðamanna í umfjöllun NYT. Driscoll er sagður segja af sér á miklum umbrotatímum enda standi herinn frammi fyrir einu annasamasta tímabili sínu frá stríðunum í Írak og Afganistan. Hermenn í loftvarnarsveitum hersins hafa gegnt lykilhlutverki við að verja bandaríska hermenn í Mið-Austurlöndum fyrir írönskum eldflaugaárásum og yfirstjórn Bandaríkjahers í Evrópu veitir Úkraínu mikilvægar upplýsingar og annan stuðning í baráttu þeirra við að halda aftur af stærri herafla Rússa, að því er New York Times greinir frá. Driscoll hitti Trump í eigin persónu til að afhenda uppsögn sína og ræða núverandi stöðu hersins, að sögn eins embættismanns. Bandaríkin Árásir Bandaríkjanna og Ísraels á Íran Donald Trump Innrás Rússa í Úkraínu Mest lesið Þrjú ungmenni létust í bílslysinu á Krýsuvíkurvegi Innlent Öll hin látnu um og undir tvítugu Innlent Sýna þjóðinni þá lágmarksvirðingu að hætta að snúa út úr Innlent „Þeir munu hengja mig“ Erlent Skoraði á Sigmund Davíð að flytja bókun 35 Innlent Bein útsending: Valkyrjurnar halda blaðamannafund Innlent Reiðarslag fyrir fréttaflutning á Íslandi Innlent „Stórkostlegur ósigur“ bæði Samfylkingar og Viðreisnar Innlent „Skammist sín og bíti aðeins í sápu“ Innlent Alvarlegt slys á Krýsuvíkurvegi Innlent Fleiri fréttir Hæstiréttur heimilar Trump að halda áfram með veislusalinn Íhuga fleiri árásir á Hormússund Evrópusambandið þurfi að vera meira aðlaðandi Nýr geimsjónauki á að varpa ljósi á huldukrafta alheimsins Afríkudeildin bjargaði herforingjastjórninni „Ég er konan sem kýldi hákarl í andlitið“ Staðfesta heimilisfesti jólasveinsins í Lapplandi „Þeir munu hengja mig“ „Hægriforréttindaöfl“ hafi talað minna megandi inn á nei Einungis sextán látnir í Tíbet en hundraða saknað Telja Rússa undirbúa nýja sókn á landi að Kænugarði Óttast um þúsund manns sem fastir eru í göngum í Nepal Átta látin og átján saknað eftir að ferju hvolfdi við Kýpur Óttast um fimmtán manns í kjölfar skyndiflóðs í Miklagljúfri Íranir svara fyrir sig og Trump ýjar að árásum á Kharg-eyju Loftárásir á Hormússundi hafnar á ný Rýmdi grunnskólann augnablikum áður en skyndiflóð skall á Bresk kona stungin til bana á lestarstöð í Þýskalandi Haraldur Noregskonungur jarðsunginn 9. september „Framkvæmdastjórnin virðir vilja íslensku þjóðarinnar“ Árásarmaðurinn enn ófundinn Skipulögð leit eftir skotárás á hátíð „Nú er komið að mér“ Ávarpar norsku þjóðina í fyrsta skipti sem konungur Milljónir í sekt fyrir að veðja á ræður forsetans Minnst þrjátíu og sjö látin eftir árás Rússa Erlendir fjölmiðlar fylgjast með: Trump hafi þvingað Íslendinga í kjörklefana Kalla bandaríska sendiherrann á teppið vegna svívirðinga um ráðherra Hver er Hákon VIII Noregskonungur? Sagður hafa logið árum saman um morðið á Tupac Sjá meira