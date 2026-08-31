Stjarnan sigraði Breiðablik með tveimur mörkum gegn engu í 21. umferð Bestu deildar karla í kvöld. Gríðarlega mikilvæg þrjú stig fyrir Stjörnuna sem vill lyfta sér upp í efri hluta deildarinnar áður en deildinni verður skipt upp eftir næstu umferð.
Stjörnumenn byrjuðu leikinn af krafti og voru síógnandi á meðan Blikar sáu aldrei til sólar í fyrri hálfleik.
Guðmundur Kristjánsson braut ísinn á 29. mínútu þegar hann skallaði boltann í netið eftir hornspyrnu.
Gestirnir héldu áfram að sækja og tvöfaldaði Birnir Snær Ingason forystu Stjörnunnar tíu mínútum síðar. 0-2 og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Heimamenn komu mun öflugri út í síðari hálfleik en færanýtingin reyndist ekki nægilega góð. Liðið fékk aragrúa af tækifærum en ekkert virtist ganga upp hjá liðinu.
0-2 sigur Stjörnunnar niðurstaðan og þrjú mikilvæg stið fyrir liðið sem vill enda í efri hlutanum áður en deildinni verður skipt upp eftir næstu umferð.
Það hlýtur að vera þegar tveir mávar voru að rífast um leifar af hamborgara á vallarhelmingi Blika í síðari hálfleik.
Birnir Snær Ingason og Guðmundur Kristjánsson með mörkin fyrir Stjörnuna.
Anton Ari Einarsson hefði mátt gera betur í seinna marki Stjörnunnar en hann ver boltann í raun í eigið net.
Það var góð stemning á Kópavogsvelli og frábært veður til að spila fótbolta.
Elías Ingi Árnason var á flautunni í dag og með honum voru þeir Kristján Már Ólafs og Eðvarð Þór Eðvarðsson. Ég hef ekkert út á dómgæsluna að setja.