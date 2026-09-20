Lögreglan þurfti að sinna fjölda ökumanna í nótt sem voru í órétti. Að undanskildu einu innbroti er dagbók lögreglu í dag undirlögð umferðarlagabrotum.
Þar segir að alls hafi 8 gist í fangageymslu lögreglu í nótt. Þá skráði lögregla samtals um 175 mál skráð í kerfinu frá klukkan 17 í gær til 5 í morgun.
Þar voru níu ökumenn kærðir fyrir ólöglega lagningu ökutækis í hverfi 101 og auk þess var ökumaður kærður fyrir að aka á göngugötu í sama hverfi.
Auk þeirra voru ellefu ökumenn kærðir fyrir ólöglega lagningu ökutækis í hverfi 104, en ætla má að mikil umferð hafi verið í kringum stórtónleika Quarashi í Laugardalshöll í gærkvöldi.
Í umdæmi lögreglustöðvar 1, sem sinnir verkefnum á vesturhluta höfuðborgarsvæðisins, var ökumaður kærður fyrir of hraðan akstur þar sem hann ók á 141 kílómetra hraða á götu með 80 kílómetra hámarkshraða.
Annar ökumaður var svo kærður fyrir of hraðan akstur þar sem hann ók á 78 kílómetra hraða á 40-götu. Málin voru bæði leyst með vettvangsskýrslu.
Þá var fjöldi ökumanna vítt og breitt um höfuðborgarsvæðið kærður fyrir að aka undir áhrifum áfengis eða fíkniefna.
Þá var brotist inn hjá ónafngreindu fyrirtæki.