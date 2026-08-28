Er sagður hafa lagt spilin á borðið varðandi Úkraínu

Tilgangur ferðar John Ratcliffe, forstjóra CIA, til Moskvu í vikunni var að hvetja Rússa til að setjast að samningaborðinu með Úkraínumönnum. Frá þessu greinir New York Times.
Miðillinn segir Ratcliffe hafa fundað með Aleksandr V. Bortnikov, yfirmanni leyniþjónustunnar FSB. Fundurinn hafi miðað að því að upplýsa Rússa um mat CIA á stöðunni á vígvellinum.
Sérfræðingar vestanhafs og víðar hafa löngum efast um það að ráðgjafar Vladimir Pútín Rússlandsforseta séu heiðarlegir gagnvart honum um raunverulega stöðu mála, bæði hernaðar- og efnahagslega.
Samkvæmt New York Times hafa samskiptalínur verið opnar á milli Ratcliffe og Bortnikov, á sama tíma og sérlegir sendifulltrúar Donald Trump Bandaríkjaforseta, Steve Witkoff og Jared Kushner, hafa myndað tengsl við aðra ráðgjafa Pútín.
Miðillinn hefur eftir embættismönnum innan bandaríska stjórnkerfisins að vonir hafi staðið til að Pútín myndi taka skilaboð Ratcliffe til Bortnikov alvarlegar en orðsendingar á milli annarra diplómata.
New York Times segir einnig að ráðamenn vestanhafs hafi staðið í þeirri meiningu á síðasta ári að sigur Rússa væri óumflýjanlegur, bæði vegna íbúafjölda og þeirrar staðreyndar að þeir ættu kjarnorkuvopn.
Úkraínumenn hafa hins vegar reynst ótrúlega þrautsegir og verið afdráttarlausir varðandi það að þeir hyggist ekki gefa eftir austurhluta landsins, eins og Pútín hefur krafist.
Ratcliffe er sagður hafa dregið upp þá mynd á fundinum að staða Rússa væri þröng, bæði hernaðar- og efnahagslega. Það væri tímabært að freista þess að semja við Úkraínumenn.
Á sama tíma hefur hins vegar fjarað undan stuðningi Bandaríkjanna við Úkraínu og hún því háðari bandamönnum í Evrópu, þar sem stuðningurinn er sömuleiðis ótryggur. Hægriöfl í Þýskalandi og víðar, sem spáð er sigrum í komandi kosningum, eru til að mynda afar mis hrifin af því að halda áfram fjárhagsstuðningi við landið.
Og framundan er harður vetur, fyrir báða aðila.