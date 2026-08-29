Alex Baena sá til þess að Sevilla-menn yrðu teknir til bæna þegar hann skoraði tvö mörk fyrir Atlético Madrid í 3-1 útisigri liðsins í spænsku 1. deildinni í fótbolta í kvöld. Julian Alvarez var hvergi sjáanlegur en tíminn er að renna út ætli Arsenal að landa honum.
Alvarez hefur verið eitt aðalumræðuefni félagaskiptagluggans í sumar en glugganum verður lokað á þriðjudaginn.
Atlético harðneitar að selja hann til Barcelona en er opið fyrir því að selja kappann til Arsenal. Hins vegar sagði David Ornstein, blaðamaður The Athletic, á TNT Sports í dag að Alvarez hefði þegar rætt við Mikel Arteta, stjóra Arsenal, og sagt honum að hann vildi ekki koma til Arsenal.
Ornstein bætti því þó við að skoðun Alvarez gæti enn breyst í ljósi þess að Atlético ætlaði ekki að hleypa honum til Barcelona. „Svona staða getur alltaf breyst mjög snögglega,“ sagði Ornstein.
"He’s spoken to Mikel Arteta and said he doesn’t want to come." 👀@David_Ornstein with the latest on Arsenal’s pursuit of Julian Alvarez.🎙️ @OliviaBuzaglo | 📺 Watch live on TNT Sports & HBO Max pic.twitter.com/VEYpXGynEq— Football on TNT Sports (@footballontnt) August 29, 2026
"He’s spoken to Mikel Arteta and said he doesn’t want to come." 👀@David_Ornstein with the latest on Arsenal’s pursuit of Julian Alvarez.🎙️ @OliviaBuzaglo | 📺 Watch live on TNT Sports & HBO Max pic.twitter.com/VEYpXGynEq
Marca sagði svo í dag að fyrrverandi vinnuveitendur Alvarez í Manchester City hefðu sýnt áhuga á að fá leikmanninn til sín að láni.
Samherjar Alvarez í Atlético létu málið ekki trufla sig í kvöld og fjarvera hans kom ekki í veg fyrir góðan sigur.
Baena kom Atlético yfir á 4. mínútu og Ademola Lookman bætti við öðru á 26. mínútu, skömmu áður en Baena skoraði seinna mark sitt.
Miguel Sierra minnkaði muninn um miðjan seinni hálfleik en það dugði skammt fyrir heimamenn.
Atlético hefur þar með fengið sjö stig úr fyrstu þremur umferðunum á Spáni en Sevilla sex stig.