Hlín Eiríksdóttir og félagar í Malmö höfðu betur í Íslendingaslagnum í sænsku úrvalsdeild kvenna í kvöld. Liðið vann öruggan 3-0 sigur á Djurgarden.
María Catharína Ólafsdóttir Grós var í byrjunarliði Djurgarden en Malmö hafði sterk tök á leiknum frá fyrstu mínútu. Vesna Milivojevic kom Malmö í forystuna á 29. mínútu og aðeins þrem mínútum síðar tvöfaldaði Izzi D’Aquila forystu Malmö.
Staðan hélst 2-0 í hálfleik en leikurinn róaðist aðeins í seinni hálfleik. Alvali Lindström tryggði þó öruggan 3-0 sigur fyrir Malmö á 77. mínútu leiksins.
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Hlín Eiríksdóttir spilaði allan leikinn á kantinum hjá Malmö en Maríu var skipt af velli á 61. mínútu hjá Djurgarden.
Með sigrinum bætti Malmö stöðu sína í þriðja sæti sænsku úrvalsdeildarinnar sem er jafnframt síðasta sætið sem gefur sæti í undankeppni Meistaradeildar Evrópu. Djurgarden er í harðri fallbaráttu og er aðeins einu stigi frá tólfa sæti deildarinnar sem er umspilssæti um að halda áfram í sænsku úrvalsdeildinni.