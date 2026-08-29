Guðný Geirsdóttir, markvörður ÍBV, stóð heldur betur fyrir sínu þegar liðið lagði Íslandsmeistara Breiðabliks að velli, 1-2, í 17. umferð Bestu deildar kvenna í dag. Guðný hrósaði samherjum sínum í hástert eftir leikinn í Kópavoginum.
„Þetta er náttúrulega bara sturlað. Við mættum almennilega til leiks eins og við höfum talað um að gera. Alltof oft höfum við átt slæman fyrri hálfleik og svo góðan seinni hálfleik og við töluðum um að það væri bara ekkert í boði. Við þyrftum bara að eiga báða hálfleikana góða og við gerðum það í dag,“ sagði Guðný í samtali við Vísi eftir leik.
Eyjakonur voru gríðarlega kraftmiklar og hættulegar í fyrri hálfleik en þurftu að bíða fram í uppbótartíma eftir marki. Guðný segir að það hafi verið sætt að sjá boltann í netinu.
„Jú, ekkert smá. Svo vorum við ótrúlega nálægt því að setja bara annað mark strax á næstu mínútu. Þannig að það hefði verið ótrúlegt að komast í 2-0 fyrir hálfleikinn. En sem betur fer héldum við þetta út og kláruðum þetta,“ sagði Guðný.
Í seinni hálfleik sótti Breiðablik mun meira og vörn ÍBV hafði í nægu að snúast. Guðný segir að það hafi verið gott að standa fyrir aftan Eyjavörnina í dag.
„Það er ótrúlega góður talandi í öftustu línunni hjá okkur og við nýtum okkur það vel. Það varð smá misskilningur þarna á einum tímapunkti, eiginlega í markinu. En ég treysti stelpunum mínum og þær treysta mér,“ sagði markvörðurinn.
Breiðablik minnkaði muninn skömmu eftir að ÍBV komst í 0-2 en Eyjakonur héngu á forskotinu.
„Það voru bara fjórar mínútur eða eitthvað eftir og það er alltaf hætta á að þær fái þefinn og komi alveg á 120 prósent á okkur en við héldum þetta út,“ sagði Guðný.
Með sigrinum komst ÍBV upp í 3. sæti deildarinnar þegar ein umferð er eftir fram að skiptingu.
„Bara næsti leikur og áfram gakk,“ sagði Guðný aðspurð hvaða augum ÍBV horfi á framhaldið.
En hvað langar Eyjakonur að gera á lokaspretti tímabilsins?
„Draumurinn er að sjálfsögðu að ná Evrópusæti en við gerum okkar besta í einum leik í einu,“ sagði Guðný að lokum.