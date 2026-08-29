Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
Þór/KA
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
ÍBV
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Newcastle
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Frosinone
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Reykholtsmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Menu
Calendar
laugardagur 29. ágúst 2026
Þjóðaratkvæðagreiðsla
Fréttir
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Reykholtsmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Viðskipti
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Sport
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Lífið
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Tíska og hönnun
Skoðun
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
Þór/KA
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
ÍBV
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Newcastle
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Frosinone
Podcast
Hlaðvarp
TV
Sjónvarp
Radio
Útvarp
Innskráning
Innskráning
Bein lýsing
Miðstöð
Liðin
Stöðutafla
Bein lýsing
Leikirnir
Sjá alla
Mest lesið
Liverpool - Nottingham Forest 2-2 | Sanngjarnt jafntefli á Anfield
Enski boltinn
Aðeins sautján konur með betri tíma en Elísa í ógnarsterku utanvegahlaupi
Sport
Sjáðu óverjandi mark Hákons gegn PSG
Fótbolti
Linda Líf gengur til liðs við nýliðana í enska boltanum
Sport
Emery segir brjálæði hversu mikið Villa fékk fyrir Watkins og Konsa
Enski boltinn
Ver umdeilda veggmynd sína af Ronnie O'Sullivan
Sport
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 3-2 | Lyftu sér upp úr fallsæti
Íslenski boltinn
Bjarni ræðir brottförina frá Val: „Erfitt að ná alvöru stöðugleika“
Íslenski boltinn
PSG samþykkir tilboð Liverpool í Barcola
Enski boltinn
Bournemouth - Everton | Norðanliðið mætir suður
Enski boltinn
Fleiri fréttir
Afturelding tryggði sig í Bestu deildina með frábærum sigri
Þróttur - Þór/KA | Vinnur Þróttur þriðja leikinn í röð?
Breiðablik - ÍBV | Halda Blikar toppsætinu eftir Evrópuleikinn?
Uppgjörið: Víkingur - Grindavík/Njarðvík 3-0 | Annar sigur Víkings spyrnti liðinu frá botninum
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 3-2 | Lyftu sér upp úr fallsæti
Bjarni ræðir brottförina frá Val: „Erfitt að ná alvöru stöðugleika“
Systurnar báðar með tvö mörk á Ásvöllum og KR upp í annað sætið
Fylkir kláraði Gróttu undir lokin og Aron Snær með þrennu fyrir Þrótt
Ræddu innkomu Eiðs Smára: „Mér finnst stórfurðulegt að Hallgrímur sé enn þá þarna“
Tókust á í beinni um atvikið umdeilda upp á Skaga
Ætlar að rústa markametinu og skora 30 mörk
Létu leikmenn og stjórn Stjörnunnar heyra það: „Skandall, fáránlegt og ljótt“
Sjáðu sjö marka veisluna í sigri Fram Kópavogi í gær
Kom inn á fyrir KR aðeins 14 ára
„Maður var aldrei alveg rólegur“
Uppgjörið: Breiðablik - Fram 3-4 | Fram kláraði dæmið í fyrri hálfleik
Ágúst Orri mættur í hollensku úrvalsdeildina
Hræðileg nýting Blika í hornum: „Eins og þetta sé ekkert æft“
„Fæ skítinn í fangið strax frá fyrsta degi“
Átta marka veisla í fyrsta leik Eiðs Smára og Víkingsvélin mallar áfram
Uppgjörið: Víkingur - Valur 2-0 | Frábærar tíu mínútur voru nóg í Víkinni
Kvaddi stuðningsmenn Víkings: „Það er hluti af mér núna“
„Aron er frábær leikmaður en ég vil samt fá meira frá honum“
Uppgjörið: KA - KR 3-5 | Aron með þrennu fyrir norðan
„Fiðringurinn breyttist smá í að kúgast annað slagið“
Haukar komnir upp í Lengjudeildina
Uppgjörið: ÍA - FH 1-1 | Jafnt á Skaganum
Uppgjörið: Keflavík - ÍBV 1-0 | Keflvíkingar tengdu saman sigra í fyrsta skipti í sumar
Uppgjörið: Stjarnan - Þór 4-2 | Stjarnan sýndi sparihliðarnar með nýja menn við stjórnvölinn
Sara skoraði tvö og Haukar fóru upp í annað sætið
Sjá meira
Mest lesið
Liverpool - Nottingham Forest 2-2 | Sanngjarnt jafntefli á Anfield
Enski boltinn
Aðeins sautján konur með betri tíma en Elísa í ógnarsterku utanvegahlaupi
Sport
Sjáðu óverjandi mark Hákons gegn PSG
Fótbolti
Linda Líf gengur til liðs við nýliðana í enska boltanum
Sport
Emery segir brjálæði hversu mikið Villa fékk fyrir Watkins og Konsa
Enski boltinn
Ver umdeilda veggmynd sína af Ronnie O'Sullivan
Sport
Uppgjörið: Fram - Stjarnan 3-2 | Lyftu sér upp úr fallsæti
Íslenski boltinn
Bjarni ræðir brottförina frá Val: „Erfitt að ná alvöru stöðugleika“
Íslenski boltinn
PSG samþykkir tilboð Liverpool í Barcola
Enski boltinn
Bournemouth - Everton | Norðanliðið mætir suður
Enski boltinn
Í beinni
Evrópuvaktin 2026:
Þjóðin gengur að kjörborðinu
Fótbolti - Besta deild kvenna
Fram
Stjarnan
Fótbolti - Besta deild kvenna
Víkingur R.
Grindavík/Njarðvík
Fótbolti - Besta deild kvenna
Þróttur R.
Þór/KA
Fótbolti - Besta deild kvenna
Breiðablik
ÍBV
Fótbolti - Enska úrvalsdeildin
Tottenham
Newcastle
Fótbolti - Serie A
Fiorentina
Frosinone
Fréttir
Nýjast
Innlent
Erlent
Veður
Hádegisfréttir
Kvöldfréttir
ESB-viðræður
Reykholtsmálið
Stjórnmál
Lögreglumál
Dómsmál
Andlát
Flug
Pallborðið
Kompás
Senda fréttaskot
Ferðamennska á Íslandi
Flóttamenn
Donald Trump
Fréttaskýringar
Víglínan
Alþingi
Viðskipti
Nýjast
Innlent
Erlent
Atvinnulíf
Neytendur
Seðlabankinn
Kauphöllin
Vistaskipti
Veitingastaðir
Fjármálin með Birni Berg
Framúrskarandi fyrirtæki
Samstarf
Flug
Fasteignamarkaður
Ferðaþjónusta
Stjórnarmaðurinn
Klinkið
Skjóðan
Sport
Nýjast
Staðan í deildum
Enski boltinn
Fótbolti
Besta karla
Besta kvenna
Bónus karla
Bónus kvenna
Olís karla
Olís kvenna
Körfubolti
Handbolti
NFL
Íslenski boltinn
Meistaradeildin
Golf
Golf
Fótbolti
MMA
Formúla 1
Meistaradeildin
Hestar
NBA
Íslenski boltinn
Lífið
Nýjast
Tarot dagsins
Gagnrýni
Samkvæmislífið
Bíó og sjónvarp
Tónlist
Hvað veistu um...?
Menning
Ísland í dag
Áskorun
Uppskriftir
Heilsa
Eurovision
Samhengið með Sif
Samstarf
Leikjavísir
Hús og heimili
Fréttatían
Krakkatían
Kynlíf
Tíska og hönnun
Tíska og hönnun
Poppkastið
Gagnrýni
Tónlist
Saga til næsta bæjar
Bíó og sjónvarp
Leikjavísir
Kynningar
Matarvísir
Skoðun
Nýjast
Þjóðaratkvæðagreiðsla um ESB
Kjörnir fulltrúar
Halldór
Um skoðanagreinar á Vísi
Innherji
Fasteignir
Atvinna
Viðburðir
Hlaðvarp
Sjónvarp
Nýjast
Sjónvarp
Flokkar
Stöð 2 Vísir
Vinsælast
Útvarp
Útvarp
Flokkar
Íslenska Bylgjan
Útvarp 101
Apparatið
Vefir 365 miðla
Stöð 2
Bylgjan
FM957
X977
365
Flokkar
Smáauglýsingar
Bílar