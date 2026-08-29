Það ræðst ekki fyrr en í lokaumferðinni hvort það verður Völsungur, Grindavík eða ÍR sem fellur með Ægi úr Lengjudeild karla í fótbolta.
Völsungur hélt sér á lífi með frábærum 3-1 sigri gegn ÍR á Húsavík í dag. Staðan var jöfn, 1-1, þegar rúmlega korter var til leiksloka en þá sýndi reynsluboltinn Elfar Árni Aðalsteinsson mikla kænsku.
Eftir sókn Völsungs var Vilhelm Þráinn Sigurjónsson, markvörður ÍR, með boltann í höndunum. Hann fattaði ekki að Elfar Árni læddist á bakvið hann og þegar Vilhelm lagði svo boltann niður á grasið var Elfar fljótur til og kom boltanum á Sergio Garcia sem skoraði auðveldlega.
Gestur Aron Sörensson innsiglaði svo sigur Völsungs í uppbótartíma og sá til þess að ÍR-ingar eru áfram í fallhættu fyrir lokaumferðina.
Völsungur er enn í fallsæti en nú með 23 stig, stigi á eftir Grindavík og tveimur á eftir ÍR. Markatala Völsungs er jafnframt slökust svo liðið verður að vinna Gróttu á útivelli í lokaumferðinni næstu helgi til að geta haldið sér uppi.
Grindavík er með örlögin í eigin höndum, eftir frábæran 4-3 sigur gegn HK fyrr í dag, og dugar að vinna fallið botnlið Ægis í lokaumferðinni. ÍR spilar hins vegar grannaslag við Leikni og þarf að minnsta kosti stig þar ef bæði Grindavík og Völsungur vinna sína leiki.
HK hélt sér í 4. sæti þrátt fyrir tapið gegn Grindavík þar sem að Njarðvík tapaði á sama tíma 2-0 fyrir Leikni á útivelli.
Afturelding tryggði sér sigur í deildinni fyrr í dag, og þar með sæti í Bestu deildinni.
Fyrir lokaumferðina er ljóst hvaða fjögur lið fara svo í umspil um seinna lausa sætið í Bestu deildinni. Þróttur og Fylkir eru í 2. og 3. sæti með 40 stig hvort, en HK og Njarðvík í 4. og 5. sæti með 35 stig hvort, sjö stigum á undan næsta liði sem er Leiknir sem nú er jafnframt öruggt að fellur ekki.