Afturelding er búin að tryggja sig í Bestu deildina á næsta tímabili eftir að hafa unnið Vestra á heimavelli.
Mikil stemning var í Mosfellsbænum fyrir leikinn en bæjarhátíðin Í túninu heima er í gangi á sama tíma og Afturelding gat tryggt sig í Bestu deildina á næsta tímabili.
Í byrjun leiks fékk Afturelding fullt af færum en boltinn vildi ekki inn. Svo loks þegar boltinn fór inn þá fór hann einnig út af vellinum í aðdraganda marksins.
Joacim Holtan náði loksins að koma Aftureldingu yfir á 42. mínútu eftir frábæra sendingu frá Aroni Elí Sævarssyni. Afturelding var því komið í forystu og með gullið tækifæri til að tryggja sig upp í Bestu deildina.
Afturelding fékk fleiri færi í seinni hálfleik en á einhvern óskiljanlegan hátt fór boltinn ekki inn. Stuðningsmenn Aftureldingar voru nú þegar byrjaðir að fagna þegar Bart Kooistra skoraði annað mark Aftureldingar og gulltryggði Aftureldingu sæti í Bestu deildinni á næsta tímabili.
Upplýsingar um markaskorara og stöðu leiksins voru fengnar af fótbolti.net.