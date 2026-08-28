Fylkir kláraði Gróttu undir lokin og Aron Snær með þrennu fyrir Þrótt

Næstsíðasta umferð Lengjudeildar karla hófst í kvöld með tveimur leikjum. Þróttur vann stórsigur á botnliði Ægis, 7-2, á meðan Fylkir lagði Gróttu að velli, 3-1. Þróttur og Fylkir eru bæði örugg með sæti í umspili um sæti í Bestu deildinni og geta enn unnið Lengjudeildina.
Kári Sigfússon kom Fylkismönnum yfir á 25. mínútu en þegar átta mínútur voru til leiksloka jafnaði Björgvin Brimi Andrésson metin fyrir Seltirninga.
Hlynur Sævar Jónsson kom Fylki aftur yfir á 86. mínútu og á lokamínútunni gulltryggði hinn fimmtán ára Magnús Daði Ottesen sigur heimamanna.
Fylkir er áfram í 3. sæti deildarinnar með fjörutíu stig, jafn mörg og Þróttur. Grótta, sem hefur tapað þremur leikjum í röð, er í 6. sætinu.
Aron Snær Ingason skoraði þrennu fyrir Þróttara þegar Ægismenn komu í heimsókn í Laugardalinn.
Þróttur komst í 2-0 með mörkum Björns Darra Oddgeirssonar og Arons Snæs en Ægir jafnaði eftir mörk frá Stefan Dabetic og Bjarka Rúnars Jónínusonar.
Aron Snær kom Þrótti aftur yfir eftir rúman hálftíma og heimamenn leiddu, 3-2, í hálfleik. Í seinni hálfleik skoraði Aron Snær þriðja mark sitt, Magnús Þórðarson gerði tvö mörk og Jakob Ocares Kristjánsson komst einnig á blað.
Þróttur er tveimur stigum á eftir toppliði Aftureldingar sem fær Vestra í heimsókn á morgun. Ægir er á botni deildarinnar með einungis átta stig.
Upplýsingar um markaskorara og gang mála í leikjunum eru fengnar frá Fótbolta.net.