Valur og ÍA skildu jöfn, 2-2, þegar liðin áttust við í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta á N1-vellinum að Hlíðarenda í kvöld. Baldvin Berndsen sá til þess að ÍA tók eitt stig með sér á Skagann með jöfnunarmarki sínu á lokaandartökum leiksins.
Markús Páll Ellertsson náði forystunni fyrir Skagamenn eftir tæplega tíu mínútna leik. Gísli Laxdal Unnarsson sendi þá góða sendingu fyrir á Markús Pál sem var einn á auðum sjó og skoraði með föstu skoti milli fóta Frederik Schram.
Þetta er 12. markið sem Markús Páll skorar í deildinni í sumar en hann er þar af leiðandi kominn upp að hlið Elíasar Más Ómarssonar í baráttunni um bronsskóinn en Elías Már er með slitið krossband og spilar ekki Meira með í sumar.
Markús Páll þarf eitt mark til þess að jafna Eið Gauta Sæbjörnsson sem er næst markahæstur í deildinni. Töluvert lengra er þó í Aron Sigurðarson sem er markahæstur með 20 mörk.
Bæði lið fengu fín færi til þess að bæta við mörkum í fyrri hálfleikinn en Dagur Orri Garðarsson fékk það besta fyrir Val en Árni Marinó Einarsson sá við honum.
Jón Gísli Eyland Gíslason átti svo gott skot fyrir Skagaliðið undir lok fyrri hálfleiks en Frederik Schram varði vel í það skiptið.
Staðan var 1-0 fyrir gestina af Skaganum þegar liðin gengu missátt til búningsherbergja í hálfleik.
Valsmenn hertu tökin í seinni hálfleik og náðu að þrýsta Skagamönnum jafnt og þétt aftar og aftar á völlinn. Það var því sanngjarnt þegar Lúkas Logi Heimisson og Jónatan Ingi Jónsson snéru taflinu Val í vil með tveimur mörkum með skömmu millibili þegar rúmar tíu mínútur voru eftir af leiknum.
Bæði mörk Vals komu með skotum utan vítateigs en Lúkas Logi setti boltann með föstu og hnitmiðuðu skoti og Jónatan Ingi viðurkenndi í samtali við Sýn eftir að sending hans en ekki skot utan af kanti lenti í fjærhorninu.
Skagamenn lögðu þó ekki árar í bát og Baldvin Berndsen jafnaði metin með skalla eftir hornspyrnu og niðurstaðan 2-2 jafntefli.
ÍA situr í sjötta sæti deildarinnar með 27 stig eftir þessi úrslit og Valur og Stjarnan eru jöfn af stigum með 24 stig í sætunum þar fyrir neðan. Keflavík er þar fyrir ofan með 28 stig. Það mun því ráðast í næstu umferð hvaða lið enda í efri hlutanum þegar deildinni verður skipt upp.
„Við spiluðum vel allan leikinn, þá sérstaklega í seinni hálfleik og sköpuðum mörg færi fyrir utan mörkin tvö sem við skoruðum. Það er mjög svekkjandi að hafa ekki að náð að nýta það og fá á okkur jöfnunarmark þegar lítið var eftir,“ sagði Chris Brazell, þjálfari Vals, að leik loknum.
„Við vorum þunnskipaðir í þessum leik en náðum að halda orkustiginu góðu allan leikinn sem er jákvætt. Við erum svekktir með úrslitin en getum tekið margt jákvætt úr frammistöðunni,“ sagði Chris enn fremur.
Hólmar Örn Eyjólfsson var ekki í leikmannahópi Vals í kvöld en hann er að glíma við meiðsli: „Hólmar Örn hefur spilað mjög mikið á þessu tímabili þar sem við erum þunnskipaðir í varnarlínunni. Hann er að glíma við meiðsli af þeim sökum og gat ekki spilað í kvöld,“ sagði Chris um stöðuna á fyrirliða sínu,.
„Við verðum bara að jafna okkur á svekkelsinu að hafa ekki fengið þrjú stig hratt og vel. Þegar við förum yfir leikinn á morgun munum við sjá betur hvað við gerðum margt vel og við tökum það með okkur í leikinn gegn Keflavík,“ sagði hann um framhaldið.
„Við vorum ekki góðir í þessum leik og getum prísað okkur sæla að fara með eitt stig með okkur á Skagann. Við vorum of langt frá þeim allan tímann og náðum ekki að klukka þá,“ sagði Lárus Orri Sigurðarson, þjálfari ÍA, að leik loknum.
„Þrátt fyrir það þá voru þeir opnir í fyrri hálfleik og við náðum að nýta okkur það með því að skapa okkur opin færi. Við hefðum getað skora meira í fyrri hálfleik en í seinni hálfleik var Valur mun sterkari aðilinn og komst verðskuldað yfir,“ sagði Lárus Orri þar að auki.
„Strákarnir sýndu hins vegar karakter að koma til baka eftir slakan leik og kreista fram jöfnunarmark. Við hendum frammistöðunni bara í ruslið og tökum stigið fegins hendi með okkur heim á Skagann,“ sagði hann.
„Fram undan er barátta um að tryggja okkur í efri hlutann og það er klárlega stefnan að næla okkur í sæti þar með betri frammistöðu og sigri í næstu umferð,“ sagði Lárus um framhaldið.
Markið hjá Jónatani Inga og jöfnunarmarkið hjá Baldvin stóðu upp úr í viðburðarríkum leik. Það var svo mikill hasar undir lokin þar sem bæði lið voru ósátt við störf dómaranna.
Árni Marínó Einarsson hélt Skaganum á floti í þessum leik en sagði sjálfur í samtali við Sýn eftir leik að hann væri óánægður með sinn þátt í markinu sem Jónatan Ingi skoraði.
Baldvin steig upp og skallaði boltann í netið undir lokin og spilaði vel í hjarta varnarinnar. Gísli Laxdal var svo aðsópsmikill á kantinum.
Samúel Kári Friðjónsson átti góðan leik bæði á meðan hann spilaði í varnarlínunni og inni á miðsvæðinu. Jónatan Ingi sýndi á köflum hversu miklum gæði hann hefur yfir að ráða.
Lúkas Logi var hættulegur þegar hann var settur framar á völlinn í seinni hálfleik og Kristófer Dagur Arnarsson skapaði sér nokkur færi með krafti sínum og elju.
Dómarar leiksins
Dómarar leiksins, þeir Pétur Guðmundsson, Patrik Freyr Guðmundsson, Antoníus Bjarki Halldórsson og Elías Ingi Árnason,
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