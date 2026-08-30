Stefan Ljubicic skoraði gott mark fyrir Keflavík gegn FH í Bestu deildinni í kvöld en sagðist orðlaus yfir frammistöðu síns liðs í síðari hálfleik.
Stefán Ljubicic skoraði sitt tíunda mark í Bestu deildinni á tímabilinu gegn FH í dag en hann átti erfitt með að útskýra frammistöðu Keflvíkinga í seinni hálfleik í dag.
„Við vorum orkulausir, ég veit ekki alveg og ég er eiginlega orðlaus. Þetta er ekki líkt okkur og okkar leikstíl og það voru of margir að slaka á. Þetta má ekki gerast aftur,“ sagði Stefán í viðtali eftir leik.
Mark Stefans var gott, frábært skot fyrir utan teig sem söng í horninu. Hann sagði að gestirnir hefðu þó getað gert betur í fyrri hálfleiknum líka þó frammistaðan þar hafi verið betri en í þeim seinni.
„Allt í lagi en persónulega ekki sáttur. Fullt af seinni boltum sem við erum ekki mættir í, fullt af feilsendingum og fullt af ákvarðanatökum. Við erum að fá fullt af stöðum og kannski of margir eigingjarnir og ekki að spila fyrir liðið. Heilt yfir var framistaðan okkar ekki við hæfi og við þurfum að laga það fyrir næsta leik,“ en Keflavík gæti verið á leið í úrslitaleik gegn Val í næstu umferð um sæti í efri hluta Bestu deildarinnar, nái Valsmenn í góð úrslit í kvöld gegn ÍA.
Verkefni Stefans í kvöld var ekki auðvelt því miðverðir FH þeir Ísak Óli Ólafsson og Oliver Stefánsson eru sterkir og áttu báðir fínan leik í kvöld.
„Ég er ekkert að hugsa um það, ég veit hvað ég get og veit að það á enginn séns í mig í þessari deild þegar ég er að skila boltanum,“ sagði Stefan að lokum.