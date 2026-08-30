Helena Ólafsdóttir fékk góða gesti til sín í Bestu mörkin á Sýn Sport Ísland í dag. Í þeim hópi voru tvær mestu markamaskínur sem Ísland hefur átt sem og ungar vinkonur sem kynntust á sjúkrahúsi, í baráttu sinni við krabbamein.
Í þættinum var vakin athygli á Treyjudeginum sem haldinn verður næsta föstudag en þá klæðist fólk sinni uppáhalds fótboltatreyju og er tilgangurinn að sýna stuðning við börn með krabbamein. Það gerðu einnig leikmenn fyrir leiki í Bestu deildunum nú um helgina sem og Helena og gestir hennar í Bestu mörkunum, eins og sjá má.
Olga Færseth og Margrét Lára Viðarsdóttir, tvær markahæstu konur efstu deildar Íslands frá upphafi, voru í þættinum. Þar var einnig Kolfinna Rán Færseth, dóttir Olgu, og vinkona hennar Bergþóra Guðrún Bæringsdóttir, eða Þóra.
Kolfinna og Þóra kynntust á sjúkrahúsi en báðar hafa þær þurft að há erfiða baráttu við krabbamein, og haft betur, en eiga það einnig sameiginlegt að hafa mikinn áhuga á fótbolta.
Kolfinna var í sinni uppáhaldstreyju, enskri landsliðstreyju sem Glódís Perla Viggósdóttir útvegaði frá vinkonu sinni Georgiu Stanway, og Bergþóra í Inter-treyju sem Karólína Lea Vilhjálmsdóttir hafði áritað.
Helena var að sjálfsögðu í KR-treyju en Olga valdi íslenska landsliðstreyju. „Ég elska íslenska kvennalandsliðið og svo var þetta ein af fáum treyjum sem ég passaði ennþá í,“ sagði Olga létt og uppskar hlátur.
Bára Kristbjörg Rúnarsdóttir var sömuleiðis í þættinum, íklædd treyju af Þuríði Örnu Óskarsdóttur frænku sinni sem greindist með krabbamein sem barn og lést fyrir þremur árum.
Margrét Lára var í Turbine Potsdam-treyju, en þar spilaði hún árið 2012, og þessi langmarkahæsta landsliðskona Íslands frá upphafi var með skilaboð til hinna ungu sessunauta sinna:
„Þið eigið fótboltastelpurnar sem ykkar fyrirmyndir en svo eruð þið svo miklar fyrirmyndir fyrir okkur öll, í ykkar baráttu. Við dáumst að ykkur og höldum rosalega mikið með ykkur. Berjumst með ykkur áfram og hlökkum til að fylgjast með ykkur halda áfram ykkar vegferð, og sjáum ykkur kannski á vellinum von bráðar.“
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