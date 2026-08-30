Guðni Eiríkssson, þjálfari FH, var í senn svekktur og stoltur eftir að lið hans gerði 2-2 jafntefli við Val í Bestu-deild kvenna í fótbolta á Hlíðarenda í dag.
„Það er vissulega mjög svekkjandi að hafa ekki náð að landa sigrinum. Við vorum nálægt því að bæta við þriðja markinu en fáum það í andlitið í lokin að hafa ekki náð því. Svona er fótboltinn, hann gefur og tekur,“ sagði Guðni eftir leik.
„Á sama tíma er ég mjög stoltur af orkustiginu í liðinu miðað við aðstæður. Við spilum erfiðan leik í miklum hita í vikunni og förum svo í 15 tíma ferðalag til að koma okkur heima.
Þetta eru aðstæður sem við viljum vera í þannig að við erum ekki að kvarta eða skýla okkur bakvið það að hafa verið að spila í Evrópukeppni. Það er bara eðlilegt að það hafi dregið af leikmönnum liðsins undir lokin,“ sagði Guðni þar að auki.
„Við höfum engan tíma til þess að svekkja okkur á þessum úrslitum. Nú tekur bara við endurheimt og við förum að leiða okkar að því spennandi verkefni að spila seinni leikinn við Apollon,“ sagði hann en FH mætir kýpverska liðinu í seinni leik liðanna í Kaplakrika á miðvikudaginn kemur.