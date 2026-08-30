Adam Ægir Pálsson skoraði seinna mark KA í 2-2 jafntefli við Fram í Bestu deild karla í kvöld. Leikið var á Lambhagavellinu en KA menn þurfa að fara að fá stigin í sinni baráttu.
„Já auðvitað getur maður að sætt sig við stig gegn þriðja besta liði landsins“, sagði Adam þegar hann var spurður að því hvort KA menn gætu sætt sig við stigið í dag.
„Þeir eru búnir að vera góðir í sumar og við hefðum tekið stigið fyrirfram. Úr því sem komið og mér finnst við oft vera góðir í sumar en oft þegar við erum að lenda undir þá verðum við stressaðir en jú ætli við tökum ekki stigið.“
Er þessi leikur lýsandi fyrir lið sem eru í þeirri stöðu sem KA menn eru í?
„Já, því miður. En þetta er kannski byrjunin á einhverju góðu. Við erum með virkilega gott lið og við erum særðir. Þetta getur gerst. Það sjá allir að við erum með gott lið og við þurfum bara að merja fyrsta sigurinn og þá kemur þetta held ég.“
Þetta var annar leikur Eiðs Smára Guðjohnsen í þjálfarateymi KA manna og fyrsta stigið er komið í hús. Hvað finnst Adam koma með Eið inn í liðið?
„Bara ára. Og bara þekkingu. Eiður hefur verið fyrirmyndin mín síðan ég var krakki og maður hlustar á hvert einasta orð sem hann segir og það er virkilega gaman að vera þjálfaður af Eið Smára. Maður reynir að læra sem mest af þessu.“
Adam Ægir er kominn á blað fyrir KA og honum er létt.
„Úff. Loksins. Búinn að bíða lengi eftir þessu og mér finnst ég skulda KA mönnum að setja mark. Ég klúðraði færi á móti KR og var ákveðinn að skora í dag. Ég tók helvíti mörg skot í vikunni og æfði mig mikið aukalega. Ég var andvaka yfir færunum sem ég fékk síðast og var ákveðinn að skora í dag.“