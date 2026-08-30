Chelsea - Brighton 4-3 | Dramatískur markaleikur á brúnni

Chelsea vann Brighton 4-3 í sannkölluðum markaleik í annarri umferð ensku úrvalsdeildarinnar. Brighton var nálægt því að jafna metin en forskot Chelsea reyndist of mikið.
Emiliano Martinez er nýgenginn til liðs við Chelsea og var strax settur í byrjunarliðið eftir að Sanchez átti lélegan leik þar fyrir Chelsea í síðasta leik. Þetta gerði það að verkum að fyrstu tveir leikir Emi Martinez í ensku deildinni voru báðir gegn Brighton.
Chelsea náði forystu leiksins næstum strax eftir hornspyrnu. Verbruggen, markmaður Brighton, virtist halda á boltanum en missti hann á furðulegan hátt. Boltinn datt þá beint fyrir lappir Romeo Lavia sem lagði boltann þægilega í markið.
Nokkrum mínútum síðar keyrði Morgan Rodgers upp vinstri kantinn og gaf frábæra sendingu á Pedro Neto sem var aleinn á fjærstönginni. Neto lagði boltann þægilega í markið og tvöfaldaði forystu Chelsea.
Á 32. mínútu átti Jorrel Hato frábæran sprett upp vinstri kantinn og gaf á Joao Pedro sem hélt áfram að skora fyrir Chelsea og kom liðinu í 3-0. Chelsea sýndi frábæra frammistöðu og gjörsamlega kæfði Brighton fyrsta hálftímann.
Sú forysta entist ekki lengi því Brighton slapp í gegn eftir hratt innkast. Charalampos Kostoulas komst í gott færi en Emi Martinez varði boltann en hann flaug í loftið. Malick Junior Yalcouye skaut boltanum viðstöðulaust stöngin inn og gaf Brighton líflínu í leiknum.
Á 63. mínútu fékk Brighton hornspyrnu og fékkPascal Groß fínt skotfæri. Hann endaði á að skjóta í Joao Pedro og þaðan fór boltinn í markið og virtist Brighton allt í einu eiga möguleika á endurkomusigri.
Tíu mínútum seinna náði Cole Palmer að gera út um þá drauma þegar hann skoraði fjórða mark Chelsea með glæsilegu skoti fyrir utan teig. Pascal Groß náði að minnka muninn í uppbótartíma leiksins en nær komst Brighton ekki og Chelsea heldur góðri byrjun tímabilsins áfram.