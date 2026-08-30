FH vann dýrmætan 2-1 sigur gegn Keflavík í 21. umferð Bestu deildar karla í fótbolta, í Kaplakrika í kvöld, þrátt fyrir að hafa lent undir.
Það var gaman að sjá þegar leikmenn og dómarar gengu inn á völlinn fyrir leik. Allir voru þeir klæddir sínum uppáhalds fótboltatreyjum en uppátækið er hluti af styrktarverkefni fyrir börn með krabbamein.
Leikurinn var fremur rólegur til að byrja með en Keflavík þó sterkari aðilinn lengst af í fyrri hálfleik. Tómas Orri Róbertsson í FH hafði komist næst því að skora með góðu skoti fyrir utan teiginn en það var Stefán Ljubicic sem skoraði fyrsta markið, einmitt með góðu skoti fyrir utan teig sem Jökull náði ekki að verja. F
H-ingar vildu fá aukaspyrnu í aðdragandanum en fengu ekki og markið stóð.
Það tók heimamenn hins vegar ekki langan tíma að jafna. Það gerði Gils Gíslason með frábæru skoti eftir að Erlingur Agnarsson potaði boltanum til hans í teignum.
Þegar liðin komu síðan út eftir hálfleikinn var eins og Keflvíkingar væru ekki með meðvitund. FH tók yfirhöndina og á 52. mínútu skoraði Kjartan Kári Halldórsson með skalla eftir frábæran undirbúning Gils.
FH hélt áfram að hamra á Keflvíkingum og fengu nokkra góða sénsa til að bæta þriðja markinu við.
Haraldur Guðmundsson þjálfari gestanna skellti í þrefalda skiptingu en hún hafði ekki mikil áhrif og varamenn FH, en þeir Guðmundur Andri Tryggvason og Arnór Borg Guðjohnsen, sköpuðu hins vegar í nokkur skipti hættu hinu megin eftir að þeir komu inn af bekknum.
Á þessum tíma var Ásgeir Orri í marki Keflavíkur einfaldlega að halda þeim inni í leiknum.
Síðustu tíu mínúturnar náðu Keflvíkingar að setja smá pressu á FH-liðið. Þeir sköpuðu sér hins vegar engin færi og FH náði að sigla sigrinum í höfn á nokkuð þægilegan hátt.
Lokatölur 2-1 og Keflavík gæti verið á leið í úrslitaleik gegn Val í síðustu umferð deildakeppninnar um sæti í efri hlutanum. Með sigrinum nær FH hins vegar að skapa sér smá andrými í botnbaráttunni.
Upphafsflautið í síðari hálfleik virðist hafa farið illa í Keflvíkinga. Hvort Helgi Mikael hafi flautað sérstaklega hátt veit ég ekki en það kviknaði neist hjá FH-ingum á meðan Keflvíkingar voru heillum horfnir.
Markið í byrjun seinni hálfleiks kom á góðum tíma fyrir FH og var sem olía á eldinn í framhaldinu og þeir í raun óheppnir að bæta ekki við fleiri mörkum strax í kjölfarið.
Gils Gíslason skoraði mark og lagði upp annað, virkilega gott framlag þar. Erlingur Agnarsson færir FH-liðinu mikil gæði og þeir Oliver Stefánsson og Ísak Óli Ólafsson í miðri vörn FH voru góðir.
Hjá Keflavík var Ásgeir Orri í markinu heilt yfir góður og bjaragði þeim nokkrum sinnum í seinni hálfleik. Muhamed Alghoul var góður í fyrri hálfleik en sást lítið í þeim seinni, líkt og mætti segja um nánast alla leikmenn Keflavíkur.
Helgi Mikael átti ágætan leik. FH-ingar voru ósáttir eftir mark Keflavíkur en Helgi virðist hafa metið það þannig að fyrst hafi FH-ingurinn Oliver Stefánsson brotið af sér áður en Stefan Ljubicic gerði það. Þegar Stefan náði svo boltanum var hagnaði beitt og stutt seinna söng boltinn í netinu.
Helgi Mikael spjaldaði Adolf Daða Birgisson fyrir dýfu sem mér fannst harður dómur en annars var hann með ágæt tök á leiknum.
Það voru 667 áhorfendur mættir í Kaplakrika og menn létu aðeins heyra í sér þó lætin hafi nú ekki verið mikil.
Umgjörðin hjá FH flott og það var mjög gaman að sjá allar mismundandi treyjurnar í upphafi leiks og vonandi að það takist á vekja athygli á málefninu sem er svo sannarlega mikilvægt.