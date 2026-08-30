Vann í Viltu vinna milljón og fær nú að mæta Man. Utd

Litáinn Valdas Dambrauskas náði aldrei að verða fótboltamaður á háu getustigi en þegar hann nældi sér í væna fúlgu í sjónvarpsþættinum Viltu vinna milljón sá hann tækifæri á að láta draum rætast um að verða fótboltaþjálfari. Nú er hann kominn í Meistaradeild Evrópu.
Næst þegar Gummi Ben spyr þátttakanda í Spurningaspretti hvað hann hyggist gera fyrir vinningsféð sitt ætti viðkomandi kannski að íhuga að segjast ætla í Meistaradeild Evrópu. Nú er að minnsta kosti komið fordæmi.
Dambrauskas, sem er 49 ára gamall, hefur nú stýrt liði Sabah frá Aserbaísjan í rúmt ár. Hann gerði liðið að tvöföldum meistara í heimalandinu, í fyrstu tilraun, og kom því svo í gegnum fjórar umferðir í undankeppni Meistaradeildar Evrópu í sumar.
Þar var lokamótherjinn lið Hapoel Be‘er Sheva, sem slegið hafði Víking Reykjavík út með naumum hætti, og vann Sabah einvígið eftir framlengingu.
Þar með er Dambrauskas kominn með Sabah í deildarkeppni Meistaradeildarinnar og þar er fyrsti mótherjinn stórlið Manchester United, þann 10. september næstkomandi. Sabah mun einnig mæta liðum á borð við Barcelona, Arsenal, Napoli og Dortmund, svo óhætt er að segja að draumur Dambrauskas sé nú að rætast.
Það hefur þó ekki gengið þrautalaust en grunninn lagði Dambrauskas fyrir 24 árum, þegar hann vann 4.000 litas, sem uppreikna mætti sem um hálfa milljón íslenskra króna í dag, með árangri sínum í spurningaþættinum Viltu vinna milljón.
Valdas Dambrauskas explains how winning a Lithuanian version of 'Who Wants to Be a Millionaire?' helped start his journey to leading Sabah to the Champions League 🤯👏 pic.twitter.com/YAUYRLzYpi— Match of the Day (@BBCMOTD) August 28, 2026
Valdas Dambrauskas explains how winning a Lithuanian version of 'Who Wants to Be a Millionaire?' helped start his journey to leading Sabah to the Champions League 🤯👏 pic.twitter.com/YAUYRLzYpi
Dambrauskas, sem best náði að spila í þriðju efstu deild í Litáen sem leikmaður, ákvað nefnilega að nýta peningana til þess að flytja til Englands og læra að verða þjálfari.
Hann stundaði nám við London Metropolitan háskólann og fékk tækifæri í unglingaakademíum Brentford, Fulham og Manchester United, sem nú bíður Sabah í Meistaradeildinni.
Hann færði sig um tíma heim til Litáen og þjálfaði þar yngri landslið og síðar félagslið, og vann þar titla áður en hann hélt til Lettlands, Búlgaríu og Króatíu og fagnaði þar einnig titlum. Dambrauskas starfaði einnig á Kýpur og í Ungverjalandi en er nú kominn til Sabah og búinn að koma liðinu, sem og sjálfum sér, í draumalandið.