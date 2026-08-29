Grótta í Bestu deild kvenna í fyrsta sinn

Grótta tryggði sér í dag sigur í Lengjudeild kvenna í fótbolta, þó að enn séu tvær umferðir eftir, og leikur því í Bestu deildinni á næsta ári í fyrsta sinn í sögu kvennaliðs félagsins.
Grótta hefur aðeins tapað tveimur leikjum á leiktíðinni og með því að vinna Selfoss 3-0 á Seltjarnarnesi í dag náði liðið níu stiga forskoti á næsta lið, KR, og ellefu stiga forskoti á liðin í 3. og 4. sæti, HK og Hauka.
Þar með er ljóst að ekkert lið getur náð Gróttu að stigum og liðið leikur á meðal þeirra bestu næsta sumar.
Maya Camille Neal kom Gróttu yfir á 20. mínútu gegn Selfossi í dag, í mikilli stemningu á Vivaldi-vellinum, og munurinn varð tvö mörk á 60. mínútu þegar Eva Lind Elíasdóttir skoraði óvart sjálfsmark.
Shea Collins innsiglaði svo öruggan sigur Gróttu á 86. mínútu og þegar dómarinn flautaði til leiksloka braust út mikill fögnuður en 675 áhorfendur voru mættir á leikinn sem fram fór í miklu blíðviðri.
Það skýrist svo í lokaumferðunum tveimur hvaða lið fylgir Gróttu upp en von Selfoss er núna lítil þar sem liðið er í 5. sæti með 26 stig, stigi á eftir HK og Haukum og þremur á eftir KR.