Fram tryggði sér mikilvæg þrjú stig með sigri á Stjörnunni í sautjándu umferð Bestu deildar kvenna í dag. Tvö mörk hjá heimakonum á lokamínútum leiksins lyfti liðinu upp úr fallsæti.
Stjarnan byrjaði leikinn af krafti og kom Fanney Lísa Jóhannsdóttir boltanum í markið strax á fyrstu mínútu. Hún reyndist þó vera rangstæð og fékk markið því ekki að standa. Það kom þó ekki að sök því Fanney var aftur á ferðinni sex mínútum síðar og skoraði þá glæsilegt mark og kom Stjörnunni yfir.
Ingibjörg Lúcía Ragnarsdóttir tvöfaldaði forystu Stjörnunnar á 18. mínútu með laglegri afgreiðslu eftir góða sendingu frá Birnu Jóhannsdóttur.
Framarar hrukku þá í gang og minnkaði Alda Ólafsdóttir muninn á 23. mínútu. Fram fékk tvö dauðafæri í fyrri hálfleik sem þeim tókst ekki að nýta sér. 1-2 fyrir Stjörnunni og þannig stóðu leikar í hálfleik.
Stjarnan byrjaði síðari hálfleikinn með sama hætti og þann fyrri þegar Snædís María Jörundsdóttir kom boltanum í netið á fyrstu mínútunni. Aftur fékk markið þó ekki að standa vegna rangstöðu.
Síðari hálfleikurinn var jafn og fengu bæði lið aragrúa af marktækifærum sem liðunum tókst ekki að nýta sér.
Alda Ólafsdóttir jafnaði metin á 86. mínútu með laglegum skalla eftir hornspyrnu.
Þremur mínútum síðar skoraði Sara Svanhildur Jóhannsdóttir sigurmarkið og tryggði Fram virkilega mikilvæg þrjú stig.
Hjá mér er það að Stjarnan kom boltanum í netið á fyrstu mínútu beggja hálfleikana en mörkin fengu ekki að standa.
Fanney Lísa var afar öflug fyrir Stjörnuna í dag. Hún kom boltanum tvisvar í markið en annað þeirra fékk þó einungis að standa.
Þeir sem héldu að sumarið væri búið höfðu rangt fyrir sér. Hér á Lambhagavelli var sólskin og blíðskaparveður.Stemningin var góð og fyrir leikinn mættu leikmenn, þjálfarar og dómarar í fótboltatreyju til stuðnings við börn með krabbamein. Hér var því enginn að velta því fyrir sér hvort þú kaust já eða nei.
Bríet Bragadóttir var á flautunni í dag og með henni til aðstoðar voru þau Pálmi Víðir Bjarnason og Ingibjörg Garðarsdóttir Briem. Fínasta dómgæsla í dag og ekkert út á hana að setja svo sem.