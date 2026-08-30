Valur og FH skildu jöfn, 2-2, þegar liðin áttust við í í lokaleik 17. umferðar Bestu-deildar kvenna í fótbolta á N1-vellinum á Hlíðarenda í dag.
Mörkunum rigndi inn í blíðskaparveðrinu þegar um það bil stundarfjórðungur var liðinn af leiknum. Helena Maree Errington hóf markaflóðið en hún slapp ein í gegn, fór framhjá Tinnu Brá Magnúsdóttir og setti boltann í autt markið.
Staðan 1-0 fyrir FH en Sóley Edda Ingadóttir jafnaði metin fyrir Val skömmu síðar með marki beint úr hornspyrnu. Adam blessaður var hins vegar ekki lengi staddur í paradís hjá Valsliðinu þar sem Birna Kristín Björnsdóttir endurheimti forystuna fyrir FH nokkru mínútum síðar.
FH fór með 2-1 forskot inn í búningsklefa í hálfleik eftir fjörugan fyrri hálfleik. Skrúfað var fyrir lekann í varnarleik liðanna í seinni hálfleik en Lillý Rut Hlynsdóttir tryggði Val mikilvægt stig með jöfnunarmarki sínu í uppbótartíma seinni hálfleiks.
FH er þar af leiðandi með 34 stig og er tveimur stigum á eftir Breiðabliki sem trónir á toppi deildarinnar. Valur jafnaði hins vegar Víking að stigum en liðin hafa hvort um sig 17 stig á hinum endanum.
„Þetta er sterkt stig og að mínu mati var það sanngjarnt að við skyldum ná að jafna metin. Leikurinn var skemmtilegur og þú getur ekki slakað á í eina sekúndu þegar þú mætir FH. Við spiluðum vel heilt yfir og sýndum karakter í lokin,“ sagði Matthías Guðmundsson, þjálfari Vals, að leik loknum.
„Mér finnst liðið vera að þróast í rétta átt og þessi leikur var liður í því ferli. Við höfum náð að einbeita okkur að því að bæta leik okkar og pæla ekki of mikið í þeirri stöðu sem við erum í.
Þessi deild er fáránlega jöfn og það geta allir unnið alla. Við bara höldum áfram að freista þess að bæta okkur og halda áfram að safna stigum um leið,“ sagði Matthías enn fremur.
„Það hefur aldrei gefist vel að horfa á aðra leiki, fara með bænir og vona að úrslitin verði þér hagstæð. Við þurfum að sjá til þess sjálf að við náum í nógu mörg stig til þess að halda sæti okkar í efstu deild,“ sagði hann um stöðu mála.
„Það er vissulega mjög svekkjandi að hafa ekki náð að landa sigrinum. Við vorum nálægt því að bæta við þriðja markinu en fáum það í andlitið í lokin að hafa ekki náð því. Svona er fótboltinn, hann gefur og tekur,“ sagði Guðni Eiríksson, þjálfari FH, eftir leik.
„Á sama tíma er ég mjög stoltur af orkustiginu í liðinu miðað við aðstæður. Við spilum erfiðan leik í miklum hita í vikunni og förum svo í 15 tíma ferðalag til að koma okkur heima.
Þetta eru aðstæður sem við viljum vera í þannig að við erum ekki að kvarta eða skýla okkur bakvið það að hafa verið að spila í Evrópukeppni. Það er bara eðlilegt að það hafi dregið af leikmönnum liðsins undir lokin,“ sagði Guðni þar að auki.
„Við höfum engan tíma til þess að svekkja okkur á þessum úrslitum. Nú tekur bara við endurheimt og við förum að leiða okkar að því spennandi verkefni að spila seinni leikinn við Apollon,“ sagði hann en FH mætir kýpverska liðinu í seinni leik liðanna í Kaplakrika á miðvikudaginn kemur.
Markaregnið og dramatískt jöfnunarmark Lillýjar Rutar var það sem stóð upp úr í annars hröðum og skemmtilegum leik sem hafði upp á margt að bjóða.
Lillý Rut stóð sig val í hjarta varnarinnar hjá Val og skoraði markið sem skilaði liðinu stigi sem gæti orðið mikilvægt þegar upp verður staðið í deidinni.
Ragnheiður Þórunn Jónsdóttir og Margrét Brynja Kristinsdóttir voru öflugar inni á miðsvæðnu hjá Valsliðinu og Emma Hawksins ógnandi í sóknarleik liðsins.
Helena Errington átti góðan leik inni á miðjunni hjá FH sem og Andrea Rán Snæfeld Hauksdóttir. Þá skoraði Birna Kristín gott mark og spilaði vel.
Hildur Katrín Snorradóttir og Hafrún Birna Helgadóttir ullu usla í varnarlínu Vals í þó nokkur skipti og voru óheppnar að ná ekki að binda endahnút á sóknaraðgerðir sínar.
Dómarar leiksins, þeir Reynir Ingi Finnsson, Bryngeir Valdimarsson, Daníel Örn Arnarson og Óli Njáll Ingólfsson dæmdu þennan leik af stakri prýði og fá sjö í einkunn fyrir fagmannlega unninn störf.
Fínasta mæting hjá stuðningsmönnum beggja liða og stemmingin á leiknum bara býsna góð. Þau sem mættu á leikinn fengu mikið fyrir skidinginn.