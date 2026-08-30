Fram og KA gerðu jafntefli í 20. umferð Bestu deildar karla í dag. KA komst tvisvar yfir en Fram náðu að jafna í tvígang en ekki vinna leikinn þrátt fyrir smá yfirburði í lok leiksins.
Leikið var við frábærar aðstæður á Lambahavellinum og það voru KA menn sem byrjuðu ákveðnar áður en heimamenn tóku völdin. Fram fékk mýmörg horn án þess að nýta það til fulls en tilfinningin var þannig að eitthvað myndi undan láta.
Það voru hinsvegar gestirnir sem tóku forskotið og það upp úr hornspyrnu heimamanna á 14. mínútu. Boltanum var hreinsað úr teignum á Hallgrím Mar Steingrímsson sem sendi Guðjón Breka í gegn og hann afgreiddi færið lystilega og kom gestunum í forystu.
Það sló heimamenn algjörlega út af laginu sem þurftu að finna taktinn í leik sínum. Það kom og fóru Framarar að þjarma vel að KA sem lögðust á teiginn sinn og vörðust mjög vel. Þeir náðu þó ekki að halda forystunni út hálfleikinn.
Á 33. mínútu fengu Fram innkast til móts við vítateig KA og Kennie Chopart varpaði boltanum inn á teiginn. Þar kom Kyle McLagan á siglingu og skallaði boltann yfir í fjærhornið þannig að Ívar Arnbro kom engum vörnum við.
Fram hélt áfram að banka á dyrnar hjá KA en náðu ekki að komast yfir fyrir hálfleikinn. Staðan 1-1 en manni fannst Fram vera með leikinn á góðum stað gegn botnliðinu.
KA menn komu ferskir út í seinni hálfleikinn og heimamenn virtust ætla að reyna að gera eins sparlega og þeir gátu. Það kostaði þá mark því á 50. mínútu komust KA menn yfir. Aftur var uppskriftin sú sama.
Fram átti hornspyrnu sem var hreinsuð í burtu en Fram voru með alla sína menn á vallarhelming gestanna. Boltanum var þrumað upp völlinn fyrir lappirnar á Adam Ægis sem setti þotuhreyflana í gang og stakk varnarmenn Framara af og lagði boltann undir Viktor Frey í marki heimamanna. Staðan 1-2 og aftur voru Framarar kýldir kaldir.
Þá tók við smá tími þar sem Fram þurfti að ná áttum en þegar það kom þá áttu heimamenn leikinn en KA menn sýndu rosalega baráttu og dug. Hentu sér fyrir þau skot sem sköpuðust og komu í veg fyrir að fyrirgjafir heimamanna báru árangur. Það leit því út fyrir að eitthvað stórkostlegt þurfti til þess að spenna lásinn upp fyrir heimamenn.
Það fengu þeir sannarlega. Kristófer Konráðsson fékk pláss og tíma til að athafna sig hægra megin við D bogann og náði að leggja hann fyrir sig á vinstri löppinni. Hann þrumaði boltanum að marki og hann small í slánni áður en hann fór í netið. Stór glæsilegt mark og Fram líklegra liðið.
Þeir náðu að koma gestunum niður á eigin teig en þau færi sem sköpuðust voru ekki nýtt og KA menn náðu að sigla stigi í hús sem gæti verið mikilvægt í fallbaráttunni. KA eru enn við botninn á meðan Fram nær að koma sér upp í annað sætið allavega þangað til á þriðjudag þegar KR og Víkingur eigast við.
Þetta jöfnunarmark var stórkostlegt og líklega mark umferðarinnar. Kristófer er sparkviss mjög og þarna náði hann fullkominni snertingu í skotinu.
Varnarlína KA manna stóð sig vel í dag og upplegg gestanna gott. Snöggir menn fram á við sem særðu heimamenn í tvígang en náðu ekki að sigla þremur stigum í hús.
Kristófer Konráðsson verður tekinn hér út fyrir sviga í dag en Fram hefði þurft að mæta grimmari í dag gegn liði með bakið uppvið vegginn. Þeir klikkuðu í tvígang í varnarvinnunni sem var nóg til þess að stigin urðu ekki fleiri í dag.
Fram gerir allt upp á 10 í umgjörðinni. Ég hefði viljað sjá fleiri í stúkunni í dag en þau sem létu sjá sig notuðu rödd sína vel á köflum.
Gunnar Freyr Róbertsson hélt um flautuna í dag og hann stóð sína vakt með sóma. Hann leyfði leiknum að fljóta vel en það er spurning hvort hann hefði getað dæmt víti á KA þegar Ægi Jarl var rutt um koll. Hann var í góðri stöðu og ég verð að trúa því að hann hafi séð þetta vel.
Þjálfari Fram, Rúnar Kristinsson, gat að sjálfsögðu verið fúll yfir því að fá ekki meira út úr leiknum við KA en gat sætt sig við að liðið sitt hafi kannski ekki átt meira skilið. Hann var fyrst spurður út í það hvort það væri ekki óþolandi að fá mörk eins og Fram fékk á sig í dag.
„Vel gert í fyrra markinu. Þetta var góð skyndisókn en seinna markið var algjör hörmung að fá á sig. Okkar maður er alltof framarlega, sem á að vera aftast og skelfilegt svona í upphafi síðari hálfleiks. Við vorum að reyna að snúa þessu okkur í hag en við verðum að hrósa KA, þeir voru mjög skipulagðir varnarlega og þegar þeir fengu boltann þá voru þeir með plan um það hvernig þeir ætluðu að sækja á okkur.“
„Þeir náðu oft að spila sig í gegnum pressuna okkar sem var ekkert sérstaklega góð í fyrri hálfleik en við gerðum allt mikið betur í seinni hálfleik. Við þjálfararnir erum alltaf að skammast yfir mistökum sem gefa mörk en við verðum líka að hrósa þeim fyrir það sem vel er gert. En við komum til baka sem betur og hefðum getað stolið þessu þegar Ægir Jarl fékk dauðafæri en mér fannst við ekki eiga meira skilið og jafntefli kannski sanngjörn úrslit.“
Rúnar sagði stöðuna vera geggjaða þegar einn leikur væri eftir af hinu hefðbundna móti. Þeir væru á frábærum stað og búnir að gera frábæra hluti.
„Miðað við stöðuna í deildinni þá halda allir að Fram eigi að vinna KA létt en það er bara ekki þannig. Við eigum einn leik eftir gegn Víking og svo er úrslitakeppnin þar sem spilað er við fimm bestu lið deildarinnar. Við verðum að halda áfram bara og safna eins mörgum stigum og við getum og sjá hvort við getum ekki barist um annað eða þriðja sætið.“
Hvað þarf Rúnar að segja við sína menn eftir svona leik þar sem þeir áttu kannski ekki meira skilið en þjörmuðu vel að KA?
„Ég veit það ekki. Ég held að menn hafi haft viljann til staðar í upphafi en ekki átt von á því að KA myndi spila sig svona auðveldlega í gegnum okkur. Þeir komu okkur í smá klípu og við skorum heppnis mark en það telur og við vorum brattir í seinni hálfleik og það var högg að fá mark á sig. Engu að síður þá getum við allir lært af einhverju í dag. Ég ætla ekki að gagnrýna hugarfarið því allir ætluðu sér að gera vel en leikurinn þróaðist ekki eins og við héldum því andstæðingurinn gerði hlutina vel. Svona er fótboltinn, maður vinnur ekki alla leiki en við verðum að vera sáttir við þetta stig.“
Eiður Smári Guðjohnsen kom kátur út í viðtal eftir leik og gat verið sáttur við sína menn í dag þó að hann hefði sannarlega viljað öll stigin.
Geta KA menn sætt sig við stigið?
„Við getum gert það. Við erum aðeins svekktir að hafa ekki nælt okkur í þrjú stig en við megum ekki gleyma því að Fram er mjög líkamlega sterkt lið og með mikla hlaupagetu. Þeir settu okkur undir mikla pressu en mér fannst við ráða við það í dag og vorum búnir að stúdera Fram vel. Við náðum að loka á þá og nýttum þau tækifæri sem gáfust. Ég vil meira frá mínu liði. Meiri ró á boltanum inn á milli, aðeins réttari ákvarðanir en það hefði getað skapað okkur örlítið meira.“
Nú er Eiður búinn að vera lengur með liðinu en hvað er hann að læra um KA?
„Það er hjarta í þessu liði. Við sáum það. En menn vita alveg stöðuna, ég hefði ekki getað óskað mér betri æfingaviku með strákunum svo tekur bara önnur æfingavika við verður betri. Leiðin okkar á bara að liggja upp á við. Við verðum betri í að halda ró á boltanum. Þetta er fyrsta stigið eftir að ég kom en þau verða að vera fleiri.“
Er eitthvað sérstakt sem Eiður þarf að segja við sína menn eftir leikinn?
„Nei ekki þannig. Bara það jákvæða. Ég gæti ekki verið ánægðari með vinnusemina. Þeir sýndu hjarta og þor. Þegar ég og Haddi erum búnir að telja þeim trú um að þeir séu mikið betri leikmenn en þeir hafa sýnt í sumar þá mun spilamennskan líka bara vera betri.“
„Ég held að við verðum að sætta okkur við stigið í dag.
Miðað við byrjunina og hversu lengi við vorum að koma okkur í gang þá er stigið fínt í dag“, sagði hetja Framara Kristófer Konráðsson sem skoraði stórkostlegt mark til að bjarga stiginu.
Hvað hefði Fram þurft að gera betur?
„Mér fannst við koma svo flatir út, við vorum ekki nógu beittir í dag. Við vorum að taka of margar snertingar og lengi að taka ákvarðanir og þess vegna fór sem fór.
Kristófer var þá spurður út í tilfinninguna að sjá boltann steinliggja í netinu eftir stórkostlegt skot.
„Það var aðallega léttir. Ég skuldaði liðinu, ég er búinn að vera að klúðra nokkrum sinnum og Helgi Sig. er búinn að vera á bakinu á mér að fara að skora. Þannig að þetta var léttir aðallega.“
Hvað getur Fram tekið út úr þessum leik?
„Aðallega að við getum ekki komið inn í leiki og ætlast til að vinna. Alveg sama hvar maður er í deildinni. Maður verður að vera á tánum og það þýðir ekkert að vera í þriðja gír.“