Ásdís Karen Halldórsdóttir var ekki í leikmannahóp FH þegar liðið gerði 2-2 jafntefli gegn Val í dag. Guðni Eiríksson, þjálfari FH, staðfesti í viðtali eftir leikinn að hún væri að ganga til AIK í Svíþjóð.
Ásdís Karen gekk til liðs við FH fyrr í mánuðinum en fyrir það lék hún með Braga í Portúgal. Búist var við að hún myndi fylla í skarð sem Ída Marín Hermannsdóttir skildi eftir þegar hún gekk í raðir Hammarby í Svíþjóð.
Nú mun Ásdís Karen elta Ídu Marín til Svíþjóðar en búist er við formlegri kynningu frá félögunum hvað úr hverju. Eftir jafnteflið við Val er FH nú tveimur stigum frá toppsæti deildarinnar auk þess að mikið álag er á leikmenn liðsins á meðan Evrópuleikir eru í gangi.
AIK er sem stendur í sjötta sæti dönsku úrvalsdeildarinnar en liðið er búið að tapa síðustu þremur deildarleikjum. Liðið þarf því liðsauka til að fara ofar í deildinni og mun því Ásdís Karen vonandi spila stórt hlutverk.
Ásdís Karen spilaði þrjá leiki fyrir FH. Tveir þeirra voru í Bestu deildinni en einn í Evrópukeppni. Báðir leikir hennar í Bestu deildinni töpuðust en FH vann Apollon Limasol á útivelli æi Evrópukeppninni. Ásdís Karen náði ekki að skora mark fyrir FH.
Guðni Eiríksson var spurður út í það eftir leik hvers vegna Ásdís Karen væri ekki í hóp og þá staðfesti hann að hún væri á förum til AIK.
„Ég held að það sé hárrétt það sem litli fuglinn er að hvísla. Hún er bara að ganga frá sínum málum og spilar í treyju AIK í næsta leik held ég.“
Svar Guðna má sjá í spilaranum hér að neðan: