Bjarni Mark Antonsson Duffield er fluttur aftur til Svíþjóðar í faðm fjölskyldunnar og kveðst spenntur fyrir því að spila sinn fyrsta leik fyrir lið Trelleborg um helgina. Hann hugsar hlýlega til Valsmanna en var orðinn þreyttur á umrótinu sem fylgdi því að spila fyrir félagið.
Bjarni skildi óvænt við Valsliðið eftir Evrópuleik við Nordsjælland í Danmörku fyrr í mánuðinum. Hann ferðaðist ekki aftur til Íslands heldur fór hann til suðurhluta Svíþjóðar og samdi við Trelleborg.
„Staðsetningin hentaði mjög vel, nálægt Malmö, Kaupmannahöfn og systur minni [Tinnu Mark Antonsdóttur, sem býr í Kristianstad]. Svo veit ég að þetta er flott lið, með góða aðstöðu og mikinn metnað.
Þeir voru mjög áhugasamir um að semja við mig, þannig að þetta bara small einhvern veginn allt saman. Maður hefur búið áður í Svíþjóð og Noregi, læra tungumálið og, eins og þú sérð, þá er aðeins betra veður hérna. Það hjálpar,“ sagði Bjarni í viðtali sem var sýnt í Sportpakka Sýnar í gærkvöld.
Trelleborg er í þriðju efstu deild Svíþjóðar en er í toppbaráttu um að komast upp í næstefstu deild. Bjarni mun spila sinn fyrsta leik um helgina og hjálpa liðinu í þeirri baráttu.
„Fyndið að þegar ég skrifa undir þá voru þeir með sjö stiga forystu á toppnum. Maður hélt að maður væri að detta bara í smá þægilegheit. En á meðan ég var að koma mér út þá töpuðu þeir tveimur leikjum og annað sætið vann tvo leiki, þannig að núna er þetta bara eitt stig. Það er eins gott að koma inn af krafti og hjálpa þeim að klára þetta.“
Þannig lýkur tíma hans hjá Val en á þeim tæplega þremur tímabilum sem Bjarni spilaði á Hlíðarenda var hann undir stjórn fjögurra þjálfara, þriggja stjórnarformanna og látinn leysa stöðu miðvarðar, bakvarðar og miðjumanns í bland.
„Já það hefur mjög mikið gengið á, sem er kannski eðlilegt í íþróttafélögum en ég held að þetta hafi verið óvenju mikið. Mér fannst þetta oft, fyrir mig persónulega, svolítið mikið af stöðubreytingum. Sérstaklega síðustu tvö ár, sem er bara erfitt og það var oft erfitt að ná alvöru stöðugleika.
Það hefur auðvitað mikið verið rætt og ritað um okkur, yfirleitt neikvætt, þannig að hópurinn varð alltaf þéttari og þéttari þegar leið á. Ég ber rosalega sterkar tilfinningar til leikmannahópsins, það var erfitt að fara. Ég viðurkenni það, það komu smá tár þegar ég var að kveðja ákveðna einstaklinga.
Eins og ég segi, þetta er búið að vera mikið, en öll árin mín fórum við áfram í Evrópu, við fórum í undanúrslit og úrslit í bikar, við lentum í þriðja og öðru sæti. Ég held að það sé margt verra en það,“ sagði Bjarni Mark að lokum.
Fjallað var um félagaskipti Bjarna Mark í Sportpakka Sýnar í gærkvöld. Innslagið má sjá í spilaranum að ofan.